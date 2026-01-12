VIDEO / Al-Nassr upisao treći poraz u nizu, ove reakcije Ronalda sve govore

Podijeli :

U 15. kolu saudijske Premier lige Al Hilal je ugostio Al-Nassr za koji igraju Marcelo Brozović, Cristiano Ronaldo i brojne svjetske zvijezde. Iako su gosti vođeni Ronaldom poveli, do kraja su upisali poraz od 3:1. Za to je jedan od najvećih krivaca vratar Al-Nassra Nawaf Al Aqidi. On je nakon gola Salema Al Dawsarija za 1:1 zaradio crveni karton, a do kraja susreta Al-Nassr nije mogao parirati. Za 2:1 je pogodio Mohamed Kanno, a za konačnih 3:1 Joao Neves. U utakmici između prvog i drugog na ljestvici veliku pažnju izazvale su reakcije Cristiana Ronalda nakon izlaska iz igre u 83. minuti, ali i kod gola Nevesa za 3:1 kada je gestikulirao prema televizijskoj kameri. Sve više se piše da bi Al-Nassr mogao ostati bez Ronalda jer novog trofeja nema ni na vidiku. Al Hilal je nakon tri uzastopna poraza Al-Nassra pobjegao na +7 u ligi, ispali su iz Kupa kralja pa im ostaje samo naslov u Ligi prvaka 2, azijskoj inačici Europske lige.

