VIDEO / A da ga presele u napad? Maglica novim golom vratio Darmstadt na vrh Cvajte!

Hrvatski stoper Matej Maglica drugu utakmicu u nizu bio je strijelac za Darmstadt.
Nakon što je u prošlom kolu Maglica (27) zabio oba gola u remiju s Eintrachtom iz Braunschweiga (2:2), sada je zabio gol za pobjedu 2:1 protiv Fortune Düsseldorf.
Maglica je gol odluke postigao u 89. minuti čime je njegov klub barem nakratko preuzeo vodeće mjesto 2. Bundeslige s 45 bodova. Bod manje ima Elversberg koji je također slavio u ovom kolu, a treći je s 43 boda Schalke koji tek mora odigrati svoj susret ovog kola.
Maglici, rođenom u Slavonskom Brodu, to je bio peti pogodak ove sezone u 2. Bundesligi. U Darmstadtu igra treću sezonu, a prije toga bio je član St. Gallena, Stuttgarta i Göppingena.
