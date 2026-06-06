VIDEO / 203. su reprezentacija svijeta, a sada su u dvije utakmice zabili čak osam golova

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U četvrtak je na granici Europe i Afrike odigrana prijateljska utakmica reprezentacija koje bi se inače teško spojile u službenom natjecanju. 203. reprezentacija svijeta Gibraltar je na svom terenu ugostio Kajmanske otoke, 195. reprezentaciju svijeta. Iako su gosti iz Kariba došli do prednosti već u prvoj minuti, Gibraltar je na kraju slavio s 4:1.

Poveli su Kajmanski otoci golom Christophera Reevesa već u prvoj minuti, a tu prednost sačuvali su tek do 12. minute kada su igrači Gibraltara lijepom akcijom izigrali goste. Na kraju je loptu u mrežu za 1:1 poslao veznjak ManchesterUniteda James Scanlon.

U drugom poluvremenu vidjeli smo još tri gola koja su došla uglavnom nakon grešaka ekipe iz Kajmanskih otoka. Za 2:1 je u 49. minuti pogodio Dylan Borge, za 3:1 je zabio Julian Valarino, a konačnih 4:1 je postavio Tjay De Barr.

Tako je Gibraltar drugu utakmicu u nizu slavio s četiri postignuta gola. Osim Kajmanskih otoka, pobijedili su i britanske Djevičanske otoke s 4:0. Same dvije pobjede u nizu su za Gibraltar veliki uspjeh jer im je to posljednji put za rukom pošlo 2022. godine, no osam golova u dva susreta posebno su velika priča.

Ne računajući ove dvije utakmice, do brojke od osam golova Gibraltar je stigao nakon odigranih 17 utakmica. Treba spomenuti kako su dvije od tih 17 utakmica odigrane i protiv Hrvatske u sklopu kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo. Gibraltar je od Vatrenih na domaćem terenu izgubio sa 7:0 da bi u gostima upisali poraz od 3:0.

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