UŽIVO/VIDEO PSG – ARSENAL 1:1 Oprezna igra u produžecima, Arteta ‘poludio’ tražeći kazneni udarac

U 18 sati u Budimpešti igra se finale Lige prvaka između PSG-a i Arsenala. Parižani se nadaju obrani naslova, a Arsenalu prvoj tituli europskog prvaka, 20 godina nakon bolnog poraza u finalu protiv Barcelone. Tekstualni prijenos možete pratiti na Sport Klubu.
106'
Nove promjene Luisa Enriquea. Vitinha je ozlijeđen, ne može dalje, a mijenja ga Beraldo.
Još je ušao Zabarnji umjesto Marquinhosa.
105'+2
Kraj prvog produžetka. Još 15 minuta je pred nama.
Penal za Arsenal ili ne?
104'
Zbog negodovanja su žute kartone zaradili Arteta i Rice.
103'
Skočila je sada cijela Arsenalova klupa tražeći najstrožu kaznu!
U duelu su bili Madueke i Mendes, Siebert je bio dobro postavljen i procijenio kako tu nije bilo elemenata za penal.
100'
Tempo je drastično pao u produžetku. Jedni i drugi su nekako oprezni i kao da se čuvaju za jedanaesterce.
98'
Žuti karton za Gyökeresa zbog rušenja Ramosa.
95'
Reagira sada Luis Enrique. Zaire-Emery ulazi umjesto Ruiza.
Evo te propuštene šanse Barcole
93'
Tek sada Arsenal je izborio prvi korner na utakmici, a ubrzo i drugi.
Ništa se posebno nije iz njih dogodilo.
