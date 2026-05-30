UŽIVO/VIDEO PSG – ARSENAL 1:1 Oprezna igra u produžecima, Arteta ‘poludio’ tražeći kazneni udarac

Champions League 30. svi 202617:02 > 20:28 0 komentara
AP Photo/Denes Erdos via Guliver Images

U 18 sati u Budimpešti igra se finale Lige prvaka između PSG-a i Arsenala. Parižani se nadaju obrani naslova, a Arsenalu prvoj tituli europskog prvaka, 20 godina nakon bolnog poraza u finalu protiv Barcelone. Tekstualni prijenos možete pratiti na Sport Klubu.

20:28

106'

Nove promjene Luisa Enriquea. Vitinha je ozlijeđen, ne može dalje, a mijenja ga Beraldo.

Još je ušao Zabarnji umjesto Marquinhosa.

20:25

105'+2

Kraj prvog produžetka. Još 15 minuta je pred nama.

20:23

Penal za Arsenal ili ne?

 

 

 

20:21

104'

Zbog negodovanja su žute kartone zaradili Arteta i Rice.

20:21

103'

Skočila je sada cijela Arsenalova klupa tražeći najstrožu kaznu!

U duelu su bili Madueke i Mendes, Siebert je bio dobro postavljen i procijenio kako tu nije bilo elemenata za penal.

20:17

100'

Tempo je drastično pao u produžetku. Jedni i drugi su nekako oprezni i kao da se čuvaju za jedanaesterce.

20:16

98'

Žuti karton za Gyökeresa zbog rušenja Ramosa.

20:12

95'

Reagira sada Luis Enrique. Zaire-Emery ulazi umjesto Ruiza.

20:11

Evo te propuštene šanse Barcole

 

 

 

20:10

93'

Tek sada Arsenal je izborio prvi korner na utakmici, a ubrzo i drugi.

Ništa se posebno nije iz njih dogodilo.

