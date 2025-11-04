VIDEO / Bayern izdržao s igračem manje protiv PSG-a i preuzeo vrh Lige prvaka, Stanišić igrao cijeli susret

Podijeli :

U četvrtom kolu Lige prvaka Bayern je slavio na gostovanju kod Paris Saint Germaina. Bavarci su golovima Luisa Diaza porazili Parižane s 2:1 unatoč tome što je Kolumbijac krajem prvog dijela zaradio i crveni karton.

Već u četvrtoj minuti Bayern je poveo golom Luisa Diaza, a prednost je povećana u 32. minuti kada je Kolumbijac iskoristio grešku Marquinhosa. Međutim, Diaz je do kraja poluvremena prosuo sve dobro što je napravio.

U nadoknadi prvog dijela ružno je startao na Achrafa Hakimija te je i ozlijedio Marokanca. Sudac je nakon VAR provjere Kolumbijcu pokazao crveni karton te je Bayern drugi dio igrao s igračem manje.

To se PSG-u isplatilo tek u 74. minuti kada je Joao Neves zabio svoj prvi gol u ovogodišnjoj Ligi prvaka. Pritiskali su Parižani do kraja susreta, ali Bayern se uspješno branio. Bavarci su na kraju izdržali te upisali nova tri boda u Ligi prvaka.

Bayern je trenutačno prvi na tablici s 12 bodova i gol-razlikom 14:3 dok je drugi Arsenal s isto bodova i gol-razlikom 11:0. U sljedećem kolu baš ta dva kluba će se sresti u borbi za prvo mjesto. PSG je nakon ovog kola na trećem mjestu s devet bodova.