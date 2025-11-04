VIDEO / Bayern izdržao s igračem manje protiv PSG-a i preuzeo vrh Lige prvaka, Stanišić igrao cijeli susret

U četvrtom kolu Lige prvaka Bayern je slavio na gostovanju kod Paris Saint Germaina. Bavarci su golovima Luisa Diaza porazili Parižane s 2:1 unatoč tome što je Kolumbijac krajem prvog dijela zaradio i crveni karton.
Već u četvrtoj minuti Bayern je poveo golom LuisaDiaza, a prednost je povećana u 32. minuti kada je Kolumbijac iskoristio grešku Marquinhosa. Međutim, Diaz je do kraja poluvremena prosuo sve dobro što je napravio.
U nadoknadi prvog dijela ružno je startao na Achrafa Hakimija te je i ozlijedio Marokanca. Sudac je nakon VAR provjere Kolumbijcu pokazao crveni karton te je Bayern drugi dio igrao s igračem manje.
To se PSG-u isplatilo tek u 74. minuti kada je Joao Neves zabio svoj prvi gol u ovogodišnjoj Ligi prvaka. Pritiskali su Parižani do kraja susreta, ali Bayern se uspješno branio. Bavarci su na kraju izdržali te upisali nova tri boda u Ligi prvaka.
Bayern je trenutačno prvi na tablici s 12 bodova i gol-razlikom 14:3 dok je drugi Arsenal s isto bodova i gol-razlikom 11:0. U sljedećem kolu baš ta dva kluba će se sresti u borbi za prvo mjesto. PSG je nakon ovog kola na trećem mjestu s devet bodova.
23:02
Kraj utakmice
Bayern je izdržao s igračem manje te su na kraju porazili PSG s 2:1.
22:57
GOOOOL
U 96. minuti je Marcos Llorente pogodio za 3:1 Atletica protiv Royal Union Saint-Gilloisea. Bila je to posljednja akcija na utakmici te su Madriđani slavili s 3:1.
22:55
Liverpool porazio Real
Liverpool je slavio na Anfieldu s 1:0 protiv Real Madrida.
22:54
Kraj utakmice
Monaco je s 1:0 porazio Bodo/Glimt na gostovanju.
22:53
Kraj utakmice
Tottenham je s 4:0 porazio Kopenhagen za koji je branio Dominik Kotarski.
22:52
Kraj utakmice
Juventus i Sporting su remizirali 1:1.
22:52
GOOOOL
PSV je izjednačio protiv Olympiakosa. U 93. minuti je strijelac bio Ricardo Pepi. Tako su Nizozemci osigurali bod na gostovanju.
22:51
Tottenham promašio penal
U 92. minuti oči u oči su bili Kotarski i Richarlison, a na kraju je pobjedu odnijela prečka koju je zatresao brazilski napadač.
22:44
Crveni karton za Bodo/Glimt
U 83. minuti je Bodo/Glimt ostao s desetoricom. Za to je zaslužan bio Jostein Maurstad Gundersen koji je zaradio crveni karton. Tako će Norvežani s igračem manje pokušati doći do izjednačenja.
22:43
GOOOOL
Royale Union je smanjio protiv Atletica. Strijelacc je bio Englez Ross Sykes.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!