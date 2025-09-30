VIDEO / Oršićeva golčina Bayernu u teškom porazu, ‘potop’ Šutalovog Ajaxa, rutinska pobjeda Intera i Sučića

Podijeli :

Bayern je gostovao u Limassolu gdje je pobijedio Pafos 5:1, ali trenutak utakmice bio je pogodak hrvatskog nogometaša Mislava Oršića za domaćina.

U prvom kolu Pafos je u Pireju čak sat vremena imao igrača manje i izdržao je sve napade Olympiakosa odigravši 0:0. Na domaćem je terenu ciparski prvak ovaj put vrlo brzo kapitulirao i već nakon dvadeset minuta imao je zaostatak od dva pogotka. Kane je iz teške situacije u 15. minuti pogodio za 1:0, a pet minuta kasnije Guerreiro je bio strijelac za 2:0.

Na tome Bavarci nisu stali već je Jackson u 31. pogodio za 3:0, a potom je Kane tri minute kasnije zabio drugi put ovog utorka za 4-0 Bayerna. Ipak, završnica prvog dijela pripala je domaćinu, odnosno, Mislavu Oršiću koji je ukrao loptu i s dvadeset metara žestoko potegnuo u suprotni kut, a lopta se zakoprcala u rašljama uz vratara Bayerna Neuera koji je samo pogledom ispratio taj sjajan udarac.

U nastavku dvoboja se utakmica primirila i mreža se zatresla još samo jednom. Strijelac za 5:1 je bio Olise u 69. minuti. Oršić je odigrao cijelu utakmicu za Pafos.

Uvjerljiv je bio i Marseille koji je lakoćom pobijedio Ajax 4:0. Marsejski Velodrome je gorio i prije početka dvoboja Marseillea i Ajaxa, a još je žešće bilo nakon samo 12 minuta igre jer je toliko bilo potrebno Brazilcu Igoru Paixaou za dva pogotka. Nizozemce je načeo u sedmoj minuti nakon lijepe akcije, dok je u 12. odlično potegnuo s 20 metara i pogodio za 2:0.

U 26. minuti je Paixao odlično asistirao, a Greenwood je bio strijelac za 3:0 i već tada rješenje utakmice na jugu Francuske. Na samom početku drugog dijela u strijelce se upisao i Aubameyang koji je postavio konačnih 4:0.

Hrvatski reprezentativac Josip Šutalo ušao je u igru za Ajax u 55. minuti i od tada njegova momčad nije primila niti jedan pogodak.

Inter je pred svojim navijačima nadigrao prašku Slaviju s 3:0. Sastav iz Praga je pola sata odolijevao Interu, a tada je aktualnom doprvaku Lige prvaka poklon ponudio gostujući vratar. Doslovno je prepustio loptu Lautaru Martinezu koji je otključao suparničku bravu i zabio za 1:0. Samo četiri minute kasnije Dumfries je povećao na 2:0.

Na startu drugog poluvremena odličnu je šansu imao hrvatski reprezentativac Petar Sučić, ali je njegov sigurni pogodak u posljednji trenutak blokiran. Sučić je, inače, odigrao cijelu utakmicu za Inter koji je zadnji gol dao u 65. minuti. Drugi pogodak te večeri zabio je Martinez za 3:0.