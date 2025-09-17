UŽIVO

VIDEO / UŽIVO / Bayern povećao prednost protiv Chelseaja, Kane nastavio sa sjajnom formom

Champions League 17. ruj 202519:15 > 22:28 0 komentara
Guliver Image

Prvi je tjedan ligaške faze Lige prvaka pa ljubitelji europskog nogometa znaju gdje su u 21 sat po hrvatskom vremenu, a to je pred televizijskim ekranima. U drugoj večeri UEFA-in raspored odlučio je da ćemo gledati četiri velika okršaja. U Amsterdamu će Ajax Josipa Šutala dočekati Inter Milan Petra Sučića, u Munchenu ćemo gledati veliki derbi Bayern Munchena, za koji igra Josip Stanišić, i Chelseaja, Liverpool će na Anfieldu dočekati neuvjerljivi, ali uvijek opasni Atletico Madrid dok će aktualni osvajači PSG na Parku prinčeva dočekati Atalantu Ivana Jurića.

22:28

Salah propustio riješiti susret

Najbolji igrač Liverpoola imao je matnu situaciju ta 3:1. Međutim, Egipćanin u izglednoj prilici pogađa vratnicu te se Atletico spasio od sigurnog poraza. Ovako im je ostala šansa za povratak u susret. 

22:23

Kane ponovno zabio

Bayern je iskoristio grešku Malo Gusta, a Harry Kane to ne prašta. Našao se oči u oči s Robertom Sanchezom te je zabio za 3:1. 

22:12

Ozljeda Josipa Stanišića

Tek što je počelo drugo poluvrijeme ozlijedio se Josip Stanišić. Hrvatski reprezentativac sjeo je na travnjak, a nakon ukazivanja pomoći svejedno nije mogao nastaviti. Zamijenio ga je Sacha Boey.

 

 

 

 

22:11

3:0 za PSG

Ivan Jurić i njegova Atalanta nemaju rješenje za PSG. Za 3:0 u 51. minuti zabio je Nuno Mendes. 

22:06

Inter ekspresno zabio za 2:0

Marcus Thuram ponovno zabio za Inter. Nisu prošle ni pune tri minute u drugom poluvremenu, a Inter je povećao svoje vodstvo na 2:0 protiv Ajaxa.

 

 

 

22:06

Počela su druga poluvremena

Krenula je lopta s centra u drugom dijelu. 

21:51

Poluvrijeme na svim utakmicama

Na sve četiri utakmice suci su svirali poluvrijeme. Liverpool vodi protiv Atletico Madrida s 2:1, PSG vodi protiv Atalante s 2:0, Inter vodi u Amsterdamu protiv Ajaxa s 1:0 dok na Allianz Areni Bayern Munchen ima vodstvo protiv Chelsea s 2:1. 

21:49

Atletico zabio Liverpoolu

U trećoj minuti sudačke nadoknade Atletico je smanjio zaostatak na Anfieldu. Činilo se da je Antoine Griezmann u nedozvoljenoj poziciji smetao Alissonu, ali gol je vrijedio i Atletico je zabio za 2:1. 

21:45

Inter vodi u Amsterdamu

Pao je pogodak na svim utakmicama večernjeg termina. Strijelac za Inter bio je Marcus Thuram u 42. minuti susreta. Finalisti Lige prvaka tako su uspjeli slomiti otpor Ajaxa. 

 

 

 

 

21:41

PSG povećao prednost nad Atalantom

U 40. minuti Parižani su povećali prednost na Parku prinčeva nad Atalantom Ivana Jurića. Ovaj put je strijelac bio Khvicha Kvaratskhelija. 

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Budi prvi koji će ostaviti komentar!

Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)

Najčitanije vijesti - Champions League