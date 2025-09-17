VIDEO / UŽIVO / Bayern povećao prednost protiv Chelseaja, Kane nastavio sa sjajnom formom

Prvi je tjedan ligaške faze Lige prvaka pa ljubitelji europskog nogometa znaju gdje su u 21 sat po hrvatskom vremenu, a to je pred televizijskim ekranima. U drugoj večeri UEFA-in raspored odlučio je da ćemo gledati četiri velika okršaja. U Amsterdamu će Ajax Josipa Šutala dočekati Inter Milan Petra Sučića, u Munchenu ćemo gledati veliki derbi Bayern Munchena, za koji igra Josip Stanišić, i Chelseaja, Liverpool će na Anfieldu dočekati neuvjerljivi, ali uvijek opasni Atletico Madrid dok će aktualni osvajači PSG na Parku prinčeva dočekati Atalantu Ivana Jurića.
Salah propustio riješiti susret
Najbolji igrač Liverpoola imao je matnu situaciju ta 3:1. Međutim, Egipćanin u izglednoj prilici pogađa vratnicu te se Atletico spasio od sigurnog poraza. Ovako im je ostala šansa za povratak u susret.
Kane ponovno zabio
Bayern je iskoristio grešku Malo Gusta, a Harry Kane to ne prašta. Našao se oči u oči s Robertom Sanchezom te je zabio za 3:1.
Ozljeda Josipa Stanišića
Tek što je počelo drugo poluvrijeme ozlijedio se Josip Stanišić. Hrvatski reprezentativac sjeo je na travnjak, a nakon ukazivanja pomoći svejedno nije mogao nastaviti. Zamijenio ga je Sacha Boey.
3:0 za PSG
Ivan Jurić i njegova Atalanta nemaju rješenje za PSG. Za 3:0 u 51. minuti zabio je Nuno Mendes.
Inter ekspresno zabio za 2:0
Marcus Thuram ponovno zabio za Inter. Nisu prošle ni pune tri minute u drugom poluvremenu, a Inter je povećao svoje vodstvo na 2:0 protiv Ajaxa.
Počela su druga poluvremena
Krenula je lopta s centra u drugom dijelu.
Poluvrijeme na svim utakmicama
Na sve četiri utakmice suci su svirali poluvrijeme. Liverpool vodi protiv Atletico Madrida s 2:1, PSG vodi protiv Atalante s 2:0, Inter vodi u Amsterdamu protiv Ajaxa s 1:0 dok na Allianz Areni Bayern Munchen ima vodstvo protiv Chelsea s 2:1.
Atletico zabio Liverpoolu
U trećoj minuti sudačke nadoknade Atletico je smanjio zaostatak na Anfieldu. Činilo se da je Antoine Griezmann u nedozvoljenoj poziciji smetao Alissonu, ali gol je vrijedio i Atletico je zabio za 2:1.
Inter vodi u Amsterdamu
Pao je pogodak na svim utakmicama večernjeg termina. Strijelac za Inter bio je Marcus Thuram u 42. minuti susreta. Finalisti Lige prvaka tako su uspjeli slomiti otpor Ajaxa.
PSG povećao prednost nad Atalantom
U 40. minuti Parižani su povećali prednost na Parku prinčeva nad Atalantom Ivana Jurića. Ovaj put je strijelac bio Khvicha Kvaratskhelija.
