VIDEO / Vatreni pobjedom u Varaždinu gotovo osigurali SP, no neki se igrači moraju zamisliti!

Nogometaši Hrvatske pobijedili su u Varaždinu s 3-0 (1-0) Gibraltar u kvalifikacijskoj skupini L za odlazak na Svjetsko prvenstvo iduće godine čime su došli na milimetar do novog plasmana na veliku scenu.

Prvi gol na utakmici postigao je Toni Fruk u 30. minuti, što je bio njegov premijerni pogodak u reprezentativnom dresu. Sve do 78. minute bilo je minimalnih 1-0 kada je novi hrvatski gol postigao Luka Sučić. I njemu je to bio prvi gol u hrvatskom dresu. U 96. minuti je Martin Erlić zabio za konačnih 3-0.

Hrvatska je ovom pobjedom došla na milimetar do potvrde plasmana na Svjetsko prvenstvo. Hrvatska ima tri boda više od Češke, kao i četiri više od Farskih otoka. Uz to, Hrvatska ima utakmicu manje od oba rivala, ali i daleko bolju razliku pogodaka.

Nekoliko posve ludih rezultata se mora posložiti u studenome da Hrvatska sklizne s prvog mjesta ljestvice, a da se odagna i posljednji mali upitnik Hrvatska u posljednja dva ogleda mora uzeti tek jedan bod. Ispred Hrvatske su domaći dvoboj protiv Farskih otoka i za kraj gostovanje u Crnoj Gori.

Hrvatski izbornik Zlatko Dalić odlučio je prije ogleda protiv Gibraltara promijeniti kompletnu udarnu momčad u odnosu na utakmicu u Pragu protiv Češke u četvrtak. Na vrata je stao Kotarski, vratio se u sastav oporavljeni Kovačić, obranu su držali Pongračić i Erlić, nakon dugo vremena je zaigrao Bradarić, kreatori su bili Baturina, Fruk i Majer, dok je u napadu bio Ivanović.

Hrvatska je, dakako, zagospodarila travnjakom od samog početka, a prvu veću šansu imao je Fruk u sedmoj minuti. Ubačaj Majera samo je kratko odbio vratar Gibraltara, ali volej pokušaj igrača Rijeke nije bio precizan, premda je situacija bila vrlo obećavajuća.

U 10. minuti je neprecizan bio Marco Pašalić nakon akcije Bradarića i Majera, dok su u 14. minuti zaprijetili gosti. U bliži kut je pucao Richards, ali spreman je na to bio Kotarski.

Uslijedila je potom još žešća ofenziva hrvatskih igrača. U 19. minuti Majer nije iskoristio pogrešku u suparničkoj obrani već je njegov udarac glavom obranio Hankins. Četiri minute kasnije okvir vrata je spasio goste, vratnicu je pogodio Marco Pašalić.

Nastavljeni su napadi Hrvatske u valovima i gosti su kapitulirali nakon pola sata igre. Nakon ubačaja Pašalića loptu je dočekao Fruk i glavom zabio za 1-0, svoj premijerni pogodak u reprezentativnom dresu. Bio je to rezultat prvih 45 minuta.

U drugom poluvremenu nastavljeni su naleti Hrvatske. U uvodnim minutama nastavka jednom je zaprijetio Luka Sučić, a dva puta Ivanović, no rezultat je i dalje bio minimalnih 1-0.

U 55. minuti dosuđen je jedanaesterac za Hrvatsku nakon prekršaja na Fruku. Loptu na bijelu točku je namjestio Majer, ali je njegov udarac zaustavio vratar Gibraltara Hankins. U 69. minuti izbornik Dalić se odlučio za potez koji vjerojatno nije bio u njegovim planovima na startu utakmice te je u igru uveo Modrića, Kramarića i Perišića.

I u završnom dijelu susreta nastavljeni su napadi Hrvatske i prilično dobre obrambene reakcije Gibraltara. U 74. minuti je pucao Pašalić, potom je pokušao Kramarić, a do drugog gola Hrvatska je stigla u 78. minuti. Nakon ubačaja Bradarića prvo je pucao Majer. Suparnički vratar je odbio do Luke Sučića koji je bio miran i precizan za 2-0.

Novu veliku šansu imala je Hrvatska u 87. minuti. Sve je sam obavio Modrić i dobro je pucao s vrha šesnaesterca, ali je suparnička obrana krajnjima naporima spriječila novi primljeni pogodak. Varaždinska je priča zaključena u 96. minuti kada je Erlić postigao pogodak za konačnih 3-0.