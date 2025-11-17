VIDEO / Hrvatska završila kvalifikacije bez poraza: Sjajan preokret Vatrenih nakon ranih šokova u Podgorici!

U susretu posljednjeg kola L skupine kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2026. godine, hrvatska nogometnba reprezentacija je u Podgorici pobijedila Crnu Goru sa 3-2.

Crna Gora je povela 2-0, no Hrvatska je u nastavku susreta okrenula rezultat s tri gola. Golove za Hrvatsku zabili su Ivan Perišić (37-11m), Kristijan Jakić (72) i Nikola Vlašić (87), dok su domaćine strijelci bili Milutin Osmajić (3) i Nikola Krstović (17).

“Vatreni” su tako kvalifikacije završili bez poraza, u osam susreta upisali su sedam pobjeda i remi.

Hrvatska je u petak na Rujevici proslavila plasman na Svjetsko prvenstvo, treće pod vodstvom Zlatka Dalića, a ukupno sedmi put od neovisnosti naše države. “Vatrenih” jedino nije bilo u Južnoj Africi 2010. godine. U dosadašnjih šest nastupa Hrvatska je osvojila čak tri medalje – srebro 2018. u Rusiji, te bronce 1998. u Francuskoj i 2022. u Katru.

Međutim, bodovi iz Podgorice bili su važni u borbi za status nositelja u ždrijebu koji je na rasporedu 5. prosinca u Kennedy Centru u Washingtonu.

Domaćin je poveo već nakon dvije minute i 40 sekundi utakmice. Ćaleta-Car je nespretno reagirao i loše ispucao loptu, omogućivši priliku crnogorskom napadaču Osmajiću, koji se sjurio prema Livakoviću i sjajno pogodio za 1-0.

U 17. minuti uslijedio je novi šok za “Vatrene”. Jovetić je uposlio Krstovića koji se dobro zagradio, te potom opalio sa 18 metara svladavši Livakovića.

Hrvatska je smanjila u 37. minuti golom Ivana Perišića iz kaznenog udarca. Bio je to njegov 38. gol u 150. nastupu u hrvatskom dresu. Kazneni udarac je skrivio Rubežić “pokupivši” Jakića. Hrvatska je izjednačila u 73. minuti, pucao je Musa pogodivši stativu, no Jakić je pospremio odbijanac za 2-2. Pobjedu hrvatskoj vrsti donio je Vlašić sjajnim golom u 87. minuti.

U drugom susretu iz ove skupine Češka je pobijedila Gibraltar sa 6-0. Strijelci su bili Doudera (5), Chory (18), Coufal (32), Krabec (39), Souček (44) i Hranač (51).

Na koncu je Hrvatska osvojila prvo mjesto u skupini sa 22 boda, Češka je druga sa 16 bodova, slijede Farski Otoci s 12 bodova, Crna Gora ima devet, dok je Gibraltar upisao svih osam poraza.

90 + 3' Kraj utakmice!

Gotova je utakmica u Podgorici! Hrvatska je lavovskim preokretom na sjajan način zaključili kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo.

90 + 2' Fantastična obrana Livakovića

Livaković spašava Hrvatsku! Vukotić je pucao iz blizine, no hrvatski vratar se istaknuo još jednom izvrsnom intervencijom.

87' GOL! Bomba Vlašića za preokret Hrvatske

Hrvatska je napravila preokret, vodi 3:2, a strijelac je Nikola Vlašić! Kobno je pogriješio crnogorski stoper i praktički servirao loptu Vlašiću, koji se sjurio prema golu i s ruba šesnaesterca razornim udarcem probio vratara.

VIDEO / Pogledajte kako je Modrić pozdravljen u Podgorici

Luka Modrić dobio je glasne ovacije pri ulasku u igru.

78' Luka Modrić ušao u igru

Kako je Zlatko Dalić obećao pred utakmicu, crnogorska publika imat će priliku gledati Luku Modrića, barem u završnici susreta. Kapetan Vatrenih ušao je umjesto strijelca Perišića.

VIDEO / Pogledajte Jakićev gol

Pogodak Hrvatske za 2:2 u režiji Kristijana Jakića

72' GOL! Jakić na pravom mjestu u pravo vrijeme

Hrvatska je stigla do 2:2, a strijelac je bio Kristijan Jakić. Musa je u kaznenom prostoru primio loptu i pucao, pogodio je vratnicu, a na odbijenu loptu natrčao je Jakić i bez problema je pospremio u mrežu. Pomoćni sudac prvo je označio zaleđe, no pokazalo se da je riječ o vrlo lošoj procjeni pa je VAR intervencijom poništio tu odluku i pogodak je priznat.

70' Moro zaprijetio s distance

Vatreni teško probijaju crnogorski obrambeni blok. U nedostatku opcija, Nikola Moro je pucao s 25 metara, a lopta se odbila od bloka te nezgodno promijenila putanju po crnogorskog vratara Nikića koji je ipak uspio intervenirati.

VIDEO / Pogledajte kako je Krstović pogodio gredu

Crnogorci su bili jako blizu trećem pogotku. Krstović je ponovno opasno pucao te pogodio okvir gola.

60' Četvrta zamjena Zlatka Dalića

Izbornik je u sat vremena napravio četiri zamjene. Petar Musa je ušao umjesto Matanovića.

