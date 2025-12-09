VIDEO / Stanišićev Bayern preokretom slavio protiv Sportinga i dostigao Arsenal na vrhu Lige prvaka

Podijeli :

Nogometaši Bayerna preokretom su došli do pobjede 3-1 protiv lisabonskog Sportinga u utakmici 6. kola Lige prvaka odigranoj u utorak na Allianz Areni u Muenchenu.

Momčad Vincenta Kompanyja je bila nadmoćna tijekom cijelog dvoboja, ali je portugalska momčad došla do vodstva u 54. minuti, kad je Joshua Kimmich, u pokušaju da blokira ubačaj Joaa Simoesa, skrenuo loptu u vlastitu mrežu.

No, Bavarci su vrlo brzo preokrenuli rezultat. Izjednačio je u 65. minuti Serge Gnabry, nakon ubačaja iz kuta Michaela Olisea. Samo četiri minute poslije 17-godišnji veznjak Lennart Karl je svojim trećim pogotkom u ovoj sezoni Lige prvaka doveo Bayern u vodstvo. Konačnih 3-1 postavio je Jonathan Tah u 77. minuti, ponovno na asistenciju Sergea Gnabryja.

Hrvatski reprezentativac Josip Stanišić bio je u početnoj postavi Bayerna i igrao je do 88. minute.

Drugoplasirani Bayern se sa 15 bodova izjednačio s vodećim Arsenalom, ali uz utakmicu više. Londonski klub će u srijedu gostovati kod Club Bruggea.

Sporting je sa deset bodova trenutačno na devetom mjestu.