VIDEO / Stanišićev Bayern preokretom slavio protiv Sportinga i dostigao Arsenal na vrhu Lige prvaka

Nogometaši Bayerna preokretom su došli do pobjede 3-1 protiv lisabonskog Sportinga u utakmici 6. kola Lige prvaka odigranoj u utorak na Allianz Areni u Muenchenu.

Momčad Vincenta Kompanyja je bila nadmoćna tijekom cijelog dvoboja, ali je portugalska momčad došla do vodstva u 54. minuti, kad je Joshua Kimmich, u pokušaju da blokira ubačaj Joaa Simoesa, skrenuo loptu u vlastitu mrežu.

No, Bavarci su vrlo brzo preokrenuli rezultat. Izjednačio je u 65. minuti Serge Gnabry, nakon ubačaja iz kuta Michaela Olisea. Samo četiri minute poslije 17-godišnji veznjak Lennart Karl je svojim trećim pogotkom u ovoj sezoni Lige prvaka doveo Bayern u vodstvo. Konačnih 3-1 postavio je Jonathan Tah u 77. minuti, ponovno na asistenciju Sergea Gnabryja.

Hrvatski reprezentativac Josip Stanišić bio je u početnoj postavi Bayerna i igrao je do 88. minute.

Drugoplasirani Bayern se sa 15 bodova izjednačio s vodećim Arsenalom, ali uz utakmicu više. Londonski klub će u srijedu gostovati kod Club Bruggea.

Sporting je sa deset bodova trenutačno na devetom mjestu.

20:39

KRAJ UTAKMICE

Bayern je slavio s 3:1 protv Sportinga. 

20:21

77' GOOOOL! Bayern ponovno zabio

Jonathan Tah pogodio je za 3:1 Bayerna 

20:20

69' GOOOOOL! Bayern vodi

Lennart Karl nastavlja sa sjajnom igrom u Ligi prvaka. Zabio je treću utakmicu u nizu, sada za vodstvo Bayerna, te je tako srušio rekord Lige prvaka. 

20:09

64' GOOOOOL! Bayern je izjednačio

Bayern je pritsnuo Sporting i isplatilo im se to u 64. minuti kada je Olise nakon kornera pronašao Sergea Gnabryja koji neometan zabija za 1:1 na Allianz Areni. 

19:58

54' GOOOOL! Sporting vodi

Bayern je šokiran na Allianz Areni. Sporting je izigrao obranu Bayerna, a Joshua Kimmich pogodio je u svoju mrežu za 1:0 Portugalaca. 

19:49

Počeo je drugi dio

Krenulo je drugo poluvrijeme.

19:33

Poluvrijeme

Bayern je dominirao cijelim poluvremenom, ali na predah se odlazi s 0:0. 

19:30

44'

Velika prilika Bayerna. Karl se prošetao kroz obranu gostiju i opalio po golu, ali Rui Silva sjajno brani i Sporting se spašava. 

19:29

42'

Prilika za Bayern. Nakon ubačaja Michaela Olisea je lopta došla do Josipa Stanišića čiji udarac glavom završava pored gola. 

19:24

37'

Kane je zatresao vratnicu Sportingovog gola. Gosti su se spasili. 

