VIDEO / Šutalov Ajax upisao četvrti poraz u nizu, Union iznenadio Galatasaray u Istanbulu

U susretu petog kola Lige prvaka Benfica je na gostovanju pobijedila Ajax sa 2-0, dok je Union Saint-Gilloise u Istanbulu porazio Galatasaray sa 1-0.

Benfica je u Amsterdamu upisala tek prvu pobjedu ove sezone u Ligi prvaka, dok je Ajax doživio i peti poraz.

Portugalski velikan je povelo već u šestoj minuti golom Samuela Dahla.

Georgi Sudakov je ubacio iz kornera, Richard Rios je pucao glavom, Vitezslav Jaroš je obranio, no lopta se odbila do Dahla koji je sjajno pogodio za vodstvo gostiju. Gol se provjeravao, no sve je bilo regularno, pa je sudac Sven Jablonski pokazao na centar.

U 15. minuti lijepu priliku je imao i gostujući napadač Vangelis Pavlidis, no njegov udarac je prošao pored stative. Prvu veliku priliku Ajax je imao u 33. minuti, pucao je Davy Klaassen, no Anatolij Trubin je bio spreman. Odličnu priliku “Kopljanici” su imali i u 52. minuti, ponovo je pucao Klaasen, ali neprecizno.

Portugalski sastav je mogao sve razriješiti u 72. minuti kada je Amar Dedić odlično pucao, ali je njegov udarac obranio Jaroš. Pet minuta kasnije Ajax je umalo izjednačio, Oscar Gloukh je pucao snažno u lijevu stranu gola. Međutim, golman mu je obranio.

Konačnih 2-0 postavio je Leandro Barreiro lijepo pogodivši u 90. minuti nakon dvostrukog dodavanja s Fredrikom Aursnesom.

Josip Šutalo je odigrao cijeli susret za Ajax, dok Franjo Ivanović nije nastupio za Benficu.

Gostujuće bodove dohvatio je i belgijski Union Saint-Gilloise porazivši Galatasaray sa 1-0. Gol odluke zabio je Promise David u 57. minuti.

Prvi je zaprijetio domaćin, u 11. minuti je pucao Baris Alper Yilmaz, ali pored gola. U 25. minuti gosti su tražili kazneni udarac, međutim sudac Jose Sanchez je nakon VAR pregleda odlučio kako nema najstrože kazne. Samo dvije minute kasnije domaći veznjak Gabriel Saraje pogodio okvir gola.

U 41. minuti i gosti su pogodili okvir gola, pucao je gostujući branič Ross Sykes.

Belgijanci su poveli u 57. minuti nakon odlične kontre. U završnici akcije Raul Florucz je sjajno “podvalio” Ademu Zorganeu koji je povratnom loptom uposlio Davida, a kanadski napadač poentirao za 1-0.

U 89. minuti Galatasaray je ostao s igračem manje nakon što je isključen Arda Unyay. Union je ostvario drugu pobjedu uz tri poraza, dok je Galatasaray doživio drugi poraz, uz tri pobjede.

Večeras se još sastaju Borussia DortmundVillarreal, ChelseaBarcelona, Bodo / Glimt – Juventus, Manchester City – Bayer Leverkusen, Olympique Marseille – Newcastle United, Slavia Prag – Athletic Bilbao, te Napoli – Qarabag.

20:39

Kraj u Istanbulu

Union SG je upisao pobjedu protiv Galatasaraya u Istanbulu. Jedini strijelac bio je Promise David u 57. minuti susreta. 

20:38

Kraj u Amsterdamu

Ajax je izgubio od Benfice na domaćem terenu s 2:0. To je četvrti poraz Nizozemaca zaredom. Josip Šutalo je igrao 90 minuta dok je Franjo Ivanović ostao na klupi Benfice. 

20:35

90' Crveni karton za Galatasaray

Mladi Arda Unyay je u razmaku od devet minuta zaradio dva žuta kartona i Galatasaray je par minuta prije kraja ostao s desetoricom na terenu protiv Uniona SG-a. 

20:34

90' GOL! Benfica povećala vodstvo

Leandro Barreiro zabio je za 2:0 Benfice protiv Šutalovog Ajaxa. 

20:17

72' vratar Ajaxa zadržao Šutalovu ekipu na životu

Amar Dedić našao se u prilici za Benficu, ali zaustavio ga je češki vratar Vitezslav Jaros te je rezultat i dalje 1:0 za Portugalce. 

20:02

58' GOL! Union vodi u Istanbulu

Poveo je Royal Union u Istanbulu. Za vodstvo Belgijanaca pogodio je Promise David, kanadski reprezentativac. 

19:49

46'

Počeli su nastavci susreta. 

19:33

Poluvrijeme

Prvo poluvrijeme je završeno na obje utakmice. Benfica vodi protiv Ajaxa 1:0 golom Dahla iz 6. minute, dok na susretu između Galatasaraya i Union Saint-Gilloisea mreže miruju.

 

 

19:21

33' Sjajna prilika za Nizozemce

Velika prilika za Ajax! Weghorst i Klaasen su lijepo kombinirali, a veznjak Ajaxa je pucao, no Trubin je sjajno reagirao i obranio udarac.

19:12

25' Prijeti Ajax

Itakura je probio sredinu s desne strane i uputio udarac, no lopta je odskočila od bloka i završila izvan igre, bez opasnosti po Benficin gol. 

