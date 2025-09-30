UŽIVO / VIDEO Mbappe iz penala doveo Real u vodstvo, Jurić i Pašalić gube od Bruggea

Real Madrid je u prvom kolu Lige prvaka pobijedio Marseille s 2:1, ali pobjeda je došla nakon kontroverznog jedanaesterca koji je u pogodak pretvorio Kylian Mbappe. Nakon toga su Madriđani igrali dobro u La Ligi sve do velikog poraza za vikend od 5:2 protiv gradskog rivala Atletico Madrida. Sada će gorak okus poraza pokušati isprati na dalekom gostovanju kod Kairat Almatija.

Kazahstanci su debitanti u Ligi prvaka, a u prvom kolu su upisali poraz od 4:1 protiv Sportinga iz Lisabona. Bilo je to najdulje gostovanje u povijesti Lige prvaka.