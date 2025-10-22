VIDEO / Galatasaray bolji od Bodo/Glimta, Bilbao upisao prvu pobjedu u Ligi prvaka

Podijeli :

U susretu trećeg kola nogometne Lige prvaka Athletic Bilbao je na San Mamesu pobijedio Qarabag sa 3:1 upisavši prvu pobjedu, dok su gosti doživjeli prvi poraz.

Susret je vodio hrvatski sudac Igor Pajač. Prvi je to nastup u elitnom natjecanju jednog hrvatskog suca poslije 10 godina i Ivana Bebeka koji je 16. rujna 2015. sudio utakmicu Real Madrid – Šahtar. Pajačevi pomoćnici bili su Bojan Zobenica i Ivan Mihalj, u ulozi četvrtog suca bio je Zdenko Lovrić, a VAR Ivan Bebek.

Karabag, koji je u prva dva kola upisao dvije pobjede, poveo je već nakon 49 sekundi igre nakon velike greške domaće obrane.

Gosti su izveli aut, Aymeric Laporte je promašio loptu, a Aitor Paredes je prilikom pokušaja ispucavanja pogodio Laportea od kojeg se lopta odbila do gostujućeg veznjaka Leandro Andrade koji je iskoristio poklon.

Athletic je u samoj završnici prvog dijela uspio izjednačiti. Mikel Jauregizar je lijepom dugačkom loptom uposlio Gorku Guruzetu koji je pobjega gostujućoj obrani i poentirao za 1:1.

Baskijski klub je uspio okrenuti rezultat u 70. minuti sjajnim golom Roberta Navarra s ruba kaznenog prostora, a priču je zaključio Guruzeta jednako lijepim golom u 88. minuti.

Bilbao se nakon nepotpunog trećeg kola nalazi na 21. mjestu s tri boda, dok je Qarabag na 10. mjestu sa šest bodova.

Identičnim rezultatom Galatasaray je pobijedio Bodo/Glimt.

Domaćin je poveo već u trećoj minuti. Mario Lemina je “ukrao” loptu na sredini terena, te odmah uposlio Victora Osimhena koji je lijepo pogodio za 1-0.

Turski sastav je u 33. minuti napravio veliki korak prema pobjedi. Fredrik Bjorkan je neoprezno vraćao loptu svom vrataru, međutim dodao je točno u noge Osimhen koji je lagano poentirao za 2:0.

Yunus Akgun je u 60. minuti pogodio za 3:0, a konačnih 3-1 postavio je Andreas Helmersen u 75. minuti.

Turski sastav se trenutačno nalazi na 11. poziciji sa šest bodova, a Bodo ima dva boda na 26. mjestu.

Večeras se još sastaju Monaco – Tottenham, Atalanta – Slavia Prag, Chelsea – Ajax, Eintracht Frankfurt – Liverpool, Bayern Munchen – Club Brugge, Real Madrid – Juventus, te Sporting – Olympique Marseille.