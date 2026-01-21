VIDEO / Qarabag u posljednjim sekundama srušio Eintracht i najverojatnije ispisao povijest azerbajdžanskog nogometa

Podijeli :

U sedmom kolu Lige prvaka Qarabag je u Bakuu ugostio njemački Eintracht iz Frankfurta. Bio je to važan susret za obje ekipe, a utakmica je na kraju završila 3:2 za Qarabag.

Domaći su furiozno otvorili susret te su već u četvrtoj minuti poveli golom Kolumbijca Camila Durana. No, samo šest minuta kasnije Eintracht je uzvratio. Qarabag je izgubio loptu u nezgodnoj poziciji, a to je iskoristio Turčin Can Yilmaz Uzun koji je pogodio za 1:1.

U ostatku prvog dijela bolji je bio Qarabag, ali nisu uspjeli slomiti Kauu Santosa na vratima bundesligaške momčadi te se na poluvrijeme otišlo s rezultatom 1:1.

U drugom dijelu nije bilo pogodaka sve do 78. minute kada je Fares Chaibi iz kaznenog udarca doveo goste u vodstvo. No, samo dvije minute kasnije je Duran ekspresno uzvratio za Qarabag. Kolumbijski napadač zabio je svoj drugi gol na utakmici te je rezultat ponovno bio u egalu, ovaj put 2:2.

Do kraja susreta je Qarabag preko Mustafazade došao do gola za 3:2 te su tako s 10 bodova najvjerojatnije osigurali povijesni plasman u play-off Lige prvaka dok je, s druge strane, Eintracht ispao.