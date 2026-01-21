VIDEO / Qarabag u posljednjim sekundama srušio Eintracht i najverojatnije ispisao povijest azerbajdžanskog nogometa

U sedmom kolu Lige prvaka Qarabag je u Bakuu ugostio njemački Eintracht iz Frankfurta. Bio je to važan susret za obje ekipe, a utakmica je na kraju završila 3:2 za Qarabag.
Domaći su furiozno otvorili susret te su već u četvrtoj minuti poveli golom Kolumbijca Camila Durana. No, samo šest minuta kasnije Eintracht je uzvratio. Qarabag je izgubio loptu u nezgodnoj poziciji, a to je iskoristio Turčin Can Yilmaz Uzun koji je pogodio za 1:1.
U ostatku prvog dijela bolji je bio Qarabag, ali nisu uspjeli slomiti Kauu Santosa na vratima bundesligaške momčadi te se na poluvrijeme otišlo s rezultatom 1:1.
U drugom dijelu nije bilo pogodaka sve do 78. minute kada je Fares Chaibi iz kaznenog udarca doveo goste u vodstvo. No, samo dvije minute kasnije je Duran ekspresno uzvratio za Qarabag. Kolumbijski napadač zabio je svoj drugi gol na utakmici te je rezultat ponovno bio u egalu, ovaj put 2:2.
Do kraja susreta je Qarabag preko Mustafazade došao do gola za 3:2 te su tako s 10 bodova najvjerojatnije osigurali povijesni plasman u play-off Lige prvaka dok je, s druge strane, Eintracht ispao.
20:40
GOOOOOL 94'
Qarabag je preko Mustafazade zabio u 94. minuti za najvjerojatniji prolazak u drugi krug Lige prvaka.
20:37
Kraj utakmice u Istanbulu
Utakmica Galatasaraya i Atletico Madrida završila je 1:1.
20:35
Igrat će se četiri minute nadoknade u Bakuu
Sudac Sandro Scharer pokazao je da će se susret Qarabaga i Eintrachta igrati još četiri minute nadoknade. Rezultat je 2:2.
20:33
5 minuta nadoknade u Istanbulu
U Istanbulu će se igrati još 5 minuta. Rezultat je i dalje 1:1 između Galatasaraya i Atletico Madrida.
20:26
GOOOOOL 80'
Samo minutu je trajalo vodstvo Eintrachta. U 80. minuti je Kolumbijac Duran uzvratio novim golom za 2:2.
20:23
GOOOOL 78'
Eintracht je preokrenuo protiv Qarabaga. U 78. minutu Nijemci su dobili kazneni udarac, a siguran izvođač bio Fares Chaibi koji je pogodio za 2:1.
20:17
I dalje nema pogodaka u drugom dijelu utakmice
Nakon uzbudljivog prvog poluvremena, ekipe su stale s pogocima u Ligi prvaka. 1:1 je i dalje u Istanbulu i Bakuu.
20:01
Nema golova u drugom dijelu
Mreže miruju na istoku Europe. U Bakuu i Istanbulu i dalje je 1:1.
19:49
Počelo je drugo poluvrijeme u Bakuu
Lopta je krenula s centra i u drugoj utakmici ranije termina Lige prvaka. Qarabag i Eintracht stoje 1:1.
19:47
Počelo je drugo poluvrijeme u Istanbulu
Krenula je lopta s centra u Istanbulu. Galatasaray i Atletico trenutačno stoje 1:1.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!