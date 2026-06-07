VIDEO / Varaždin eruptirao u 93. minuti: Pašalić donio pobjedu Vatrenima nad Slovenijom u generalki za SP!

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Bosnjakovicx via Guliver

Hrvatska nogometna reprezentacija svladala je Sloveniju s 2-1 (0-0) u Varaždinu, u posljednjoj pripremnoj utakmici prije početka Svjetskog prvenstva idućeg tjedna.

Prvi pogodak na susretu postigao je Luka Modrić koji je precizno naciljao u 51. minuti za vodstvo Hrvatske. Bio je to Modrićev 29. pogodak u reprezentativnom dresu. Izjednačio je Andraž Šporar u 83. minuti, a odluka se dogodila u 93. minuti. Majstorski je tada reagirao Mario Pašalić i zabio za konačno slavlje Hrvatske od 2-1.

Tijekom ogleda u Varaždinu su dosta dobrih prilika imale obje momčadi, a opasno su prijetili Slovenci s nekoliko ozbiljnih prilika. Na svaku od njih odlično je reagirao hrvatski vratar Dominik Livaković, jedan od istaknutijih pojedinaca u hrvatskim redovima ove nedjelje.

Niti Livaković ništa nije mogao napraviti u 83. minuti kada je Šporar izašao sam pred njega i zabio za 1-1. Prethodno je veliku pogrešku napravio Baturina koji je krivim dodavanjem asistirao slovenskom strijelcu.

Hrvatska je ipak postigla pobjednički pogodak do kraja susreta. U 93. minuti loptu je na 15 metara dočekao Mario Pašalić te je žestoko opalio i pogodio pod gredu za slavlje hrvatskih navijača.

Hrvatska i Slovenija su odigrale 13. međusobnu utakmicu kroz povijest, a hrvatski su nogometaši upisali osmu pobjedu. Slovenci su slavili samo jednom, dok su četiri utakmice završile bez pobjednika.

Bila je ovo posljednja provjera hrvatskim nogometašima prije odlaska na Svjetsko prvenstvu gdje su smješteni u skupini L. U prvom ogledu Hrvatska će igrati protiv Engleske u Dallasu 17. lipnja. Nakon toga Hrvatska igra protiv Paname 24. lipnja i protiv Gane 27. lipnja.

Hrvatski nogometaši u utorak putuju na poprište SP-a.