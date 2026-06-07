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VIDEO / Varaždin eruptirao u 93. minuti: Pašalić donio pobjedu Vatrenima nad Slovenijom u generalki za SP!

FIFA World Cup 7. lip 202619:07 > 22:39 0 komentara
Bosnjakovicx via Guliver

Hrvatska nogometna reprezentacija svladala je Sloveniju s 2-1 (0-0) u Varaždinu, u posljednjoj pripremnoj utakmici prije početka Svjetskog prvenstva idućeg tjedna.

Prvi pogodak na susretu postigao je Luka Modrić koji je precizno naciljao u 51. minuti za vodstvo Hrvatske. Bio je to Modrićev 29. pogodak u reprezentativnom dresu. Izjednačio je Andraž Šporar u 83. minuti, a odluka se dogodila u 93. minuti. Majstorski je tada reagirao Mario Pašalić i zabio za konačno slavlje Hrvatske od 2-1.

Tijekom ogleda u Varaždinu su dosta dobrih prilika imale obje momčadi, a opasno su prijetili Slovenci s nekoliko ozbiljnih prilika. Na svaku od njih odlično je reagirao hrvatski vratar Dominik Livaković, jedan od istaknutijih pojedinaca u hrvatskim redovima ove nedjelje.

Niti Livaković ništa nije mogao napraviti u 83. minuti kada je Šporar izašao sam pred njega i zabio za 1-1. Prethodno je veliku pogrešku napravio Baturina koji je krivim dodavanjem asistirao slovenskom strijelcu.

Hrvatska je ipak postigla pobjednički pogodak do kraja susreta. U 93. minuti loptu je na 15 metara dočekao Mario Pašalić te je žestoko opalio i pogodio pod gredu za slavlje hrvatskih navijača.

Hrvatska i Slovenija su odigrale 13. međusobnu utakmicu kroz povijest, a hrvatski su nogometaši upisali osmu pobjedu. Slovenci su slavili samo jednom, dok su četiri utakmice završile bez pobjednika.

Bila je ovo posljednja provjera hrvatskim nogometašima prije odlaska na Svjetsko prvenstvu gdje su smješteni u skupini L. U prvom ogledu Hrvatska će igrati protiv Engleske u Dallasu 17. lipnja. Nakon toga Hrvatska igra protiv Paname 24. lipnja i protiv Gane 27. lipnja.

Hrvatski nogometaši u utorak putuju na poprište SP-a.

22:42

Kraj utakmice, pobjeda Hrvatske!

22:39

90+3' GOOOOOL! Pašalić donosi pobjedu!

Golčina Marija Pašalića!

Vatreni su nakon izjednačenja nastavili pritiskati, a nagrada je stigla u samoj završnici susreta. Mario Pašalić sjajnim je udarcem iz kaznenog prostora pogodio pod gredu i Hrvatskoj donio pobjedu. Pogodak pogledajte OVDJE.

22:37

90'

Igrat će se minimalno četiri minute sudačke nadoknade. 

22:36

90'

Velika prilika za Vatrene!

Nakon primljenog pogotka Hrvatska je pojačala pritisak. Mario Pašalić probio se u peterac i pokušao prebaciti Oblaka, koji je uspio zaustaviti njegov pokušaj. Do odbijene lopte stigao je i Gvardiol, no Vatreni nisu uspjeli vratiti prednost.

22:35

89'

Još jedna izmjena kod Sloveniju. Zec mijenja Drkušića. 

22:31

83' GOL! Slovenija je izjednačila

Slovenija je poravnala rezultat na 1:1. Baturina je 'prodao' loptu na svojoj polovici, što je iskoristio Šporar i krenuo sam prema Livakoviću. Slovenski napadač ostao je smiren u završnici te preciznim udarcem zatresao mrežu Hrvatske. Pogodak gostiju pogledajte OVDJE.

22:27

82'

Šutalo je ušao umjesto Erlića.

22:26

79'

Vatreni su odigrali lijepu kombinaciju, a akciju je na kraju završio Matanović. Napadač Freiburga okušao je udarac s ruba kaznenog prostora, no lopta je otišla iznad slovenskog gola.

22:23

77'

Baturina je uputio oštar ubačaj iz slobodnog udarca, lopta je prošla malo pored slovenskog gola. 

22:19

73'

Zanimljiv pokušaj sada Vlašića, Oblak odbija u korner.

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