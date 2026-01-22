VIDEO / Furiozni Dinamo na korak od doigravanja u EL!

Nogometaši zagrebačkog Dinama u susretu su 7. kola Europske lige na stadionu Maksimir svladali rumunjski FCSB sa 4:¸1

Dinamo je poveo sa 2-0 golovima Mounsefa Bakrara (7) i Diona Drene Belje (11) u ranoj fazi susreta, Daniel Birligea (42) je pred kraj prvog poluvremena smanjio na 2-1 da bi u nastavku Beljo (71) svojim drugim golom i Sandro Kulenović (90+3) potvrdili pobjedu zagrebačkog sastava.

U susret protiv rumunjskog velikana Dinamo je odlučno krenuo od prvog sučevog zvižduka, a takav je pristup donio i instant-rezultat. Nakon samo 10-ak minuta već je bilo za zagrebački sastav koji je zabio golove iz pva dva udarca prema vratima.

Ljubičić je u 7. minuti pravovremeno odlučio prebaciti igru s lijeve na desnu stranu vidjevši dolazak Galešića u prazan prostor. Uslijedio je ubačaj na pet metara gdje se najbolje snašao Bakrar i glavom spustio loptu u mrežu.

Samo četiri minute kasnije već je bilo 2:0 nakon još jedne lijepe akcije Zagrepčana. Zajc je lucidno okomitom loptom proigrao Hohxu koji je utrčao u kazneni prostor i onda povratnim proigravanjem pronašao Belju koji je udarcem sa 10-ak metara svladao Tarnovanua.

Uslijedilo je zatišje tijekom kojega je FCSB uspostavio terensku ravnotežu da bi u 23. minuti Hoxha uputio snažan udarac s više od 20 metara kojega je Tarnovanu uspio odbiti.

Što je dvoboj odmicao, to je gostujući sastav bivao opasniji te je logična posljedica bio i pogodak priključka u 42. minuti. Cisotti je uspio uposliti Birligeu u kaznenom prostoru, a napadač FCSB-a se prelako oslobodio pratnje Domingueza te preciznim prizemnim udarcem sa 14 metara pogodio donji lijevi kut nemoćnog Filipovića.

Gostujući trener je uoči drugih 45 minuta napravio čak tri izmjene, po jednu u svakoj liniji, što je rezultiralo većom agresivnosti njegova sastava na početku drugog poluvremena, ali bez konkretnog rezultata. Dinamo je odgovorio čvrstim postavljanjem iza lopte te čekanjem prave prilike za povećanje prednosti.

A ta je prilika stigla u 71. minuti. Nakon što je neko vrijeme Dinamo držao loptu u svom posjedu, Mišić se odlučio za okomito proigravanje u kazneni prostor gostiju gdje je Beljo utrčao iza leđa neopreznog Ngezane, a onda vrhom kopačke poslao loptu pored Tarnovanua.

Mogao je Dinamo u 78. minuti i do četvrtog gola, Stojković se solo-prodorom probio u kazneni prostor FCSB-a, ali njegov pokušaj iskosa je odsjeo na vrhu grede.

Posljednju priliku za povratak u utakmicu FCSB je imao u 88. minuti kada je nakon pogreške Solde Alibec stigao do prostora za udarac, ali efektnom obranom istaknuo se Filipović.

Konačni rezultat postavio je Kulenović u sudačkoj nadoknadi. Ngezana je pogrešno procijenio let lopte koju je sa svoje polovice poslao Dominguez, a njegovu je pogrešku spremno dočekao tek ušli Kulenović i mirno svladao Tarnovanua.

Nakon sedam od osam odigranih kola Dinamo se nalazi na 20. mjestu ljestvice sa 10 bodova te je vrlo blizu osiguranja prolaska u nokaut-fazu natjecanja jer ima tri boda prednosti u odnosu na 25. Ludogorec, dok već 26. Feyenoordu bježi nedostižna četiri boda.

Za tjedan dana Dinamo će u zadnjem kolu gostovati kod danskog Midtjyllanda.