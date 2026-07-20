Tokić za N1: ‘Olmo je ovo pokazivao i dok sam ga trenirao sa 16 godina’

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Španjolska je u sinoćnjem finalu Mundijala pogotkom Ferrana Torresa u 106. minuti s 1:0 pobijedila Argentinu i okitila se drugim naslovom svjetskih prvaka. Tim povodom je u emisiji N1 gostovao bivši hrvatski reprezentativac i trener Mario Tokić koji je iznio svoje dojmove o igri obje reprezentacije, posebno ističući taktičke tajne De la Fuenteove Španjolske na putu do naslova. Prisjetio se vremena kada je u Dinamu trenirao 16-godišnjeg Olma koji je već tada pokazivao svjetsku klasu pa najavio i što Hrvatska može očekivati u nadolazećim dvobojima protiv Furije u Ligi nacija.

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