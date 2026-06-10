Sudački ekspert za SK: Teško da će ikad kod igranja rukom svima sve biti jasno, a na SP-u se mijenja ono što ljude najviše živcira

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Ako dosad niste znali što se to mijenja u nogometnim pravilima, što ćemo to novo gledati na Svjetskom prvenstvu, za Sport Klub je s našom Ines Švagelj analizirao bivši hrvatski sudac i danas HNS-ov kontrolor suđenja, Draženko Kovačić.

Za početak, što će to običan gledatelj koji će pratiti Svjetsko prvenstvo prvo primijetiti kod promjena Pravila nogometne igre na Svjetskom prvenstvu?

“Pa, u biti, bit Pravila nogometne igre se ne mijenjaju, ali ono što je specifično u ovim izmjenama je to da se pokušavaju anulirati nesportska ponašanja na terenu za igru. Ono što najviše nervira nas kao gledatelje od odugovlačenja kad je momčad u rezultatskoj prednosti, onda pokušava na sve moguće načine ukrasti vrijeme kako bi zadržala taj postojeći rezultat, tu prednost. Sada je ono što je bilo najčešće kod ubacivanja, zatim kod izvođenja udarca s vrata, kod ozljeda i kod zamjena igrača. Znači, to su četiri situacije gdje se najviše “kralo” vremena. Sucu je dan alat da to prevenira na način da će on upozoriti i početi odbrojavati igračima da moraju to izvesti u određenom vremenskom periodu kako ne bi bili kažnjeni zbog toga. I to će biti vidljivo na utakmicama, evo, na Svjetskom prvenstvu.”

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Možemo to po primjerima. Kakve će biti kazne za odugovlačenje igre?

“Možemo. Znači, ako govorimo o ubacivanju, mi znamo da često igrači uzimaju loptu pa ju ostavljaju. Međutim, ako to sudac procijeni kao da se pokušava zadržavati vrijeme, on će zviždukom dati znak, reći će: “Igrajte!” i nakon toga će početi odbrojavati pet sekundi. Po isteku pet sekundi, ako momčad ne ubaci loptu u igru, on će oduzeti ubacivanje toj momčadi i dodijelit će ubacivanje suparničkoj momčadi s istog mjesta da izvede ubacivanje. Ako je riječ o udarcu s vrata, tada također sudac, ako procijeni da se radi o odugovlačenju, on će upozoriti na brzo izvođenje i također odbrojavati. Ako vratar ili igrač koji izvodi udarac s vrata ne izvede, odnosno ne uvede loptu u igru u pet sekundi, također će sudac kazniti tu momčad na način da će dodijeliti loptu suparničkoj momčadi i bit će udarac iz kuta. Kad je riječ o ozljedama, mi vidimo vrlo često da igrači simuliraju ozljede, pogotovo u onoj završnici utakmice iz taktičkih razloga. Tada će sudac, ako zbog toga zaustavi igru ili ako bude pružena pomoć u terenu za igru, tog igrača uputiti van terena za igru. I on može ući tek nakon što prođe jedna minuta i prvo zaustavljanje igre iz nekog razloga koje će se događati na terenu. Znači, to može praktički biti dvije, tri minute ako lopta ne napusti teren. Imali smo prilike vidjeti to i u prijateljskim utakmicama koje su prethodile, znači, sad u prošlom tjednu, da se dogodilo upravo to. Mislim da na utakmici Japan – Island je igrač Islanda odugovlačio s izlaženjem s terena. Nije izašao u deset sekundi. Kad je riječ o zamjenama, u deset sekundi mora izaći van s terena. Tada igrač koji ulazi unutra može ući kad prođe jedna minuta i prvo zaustavljanje. Tu je onda velika prednost momčadi koja ima igrača više. I upravo se to dogodilo na utakmici Japan – Island gdje je ta momčad i postigla pogodak. Kad je riječ o ozljedama igrača, ako je igrač izašao van, on se također mora zadržati vani jednu minutu. Tek nakon te minute može se ponovo vratiti, ali tu ne mora čekati kao što smo spomenuli sada kod zamjene i prvo zaustavljanja igre, već će ga sudac pustiti u teren za igru. Ali tu mora sudac voditi brigu o tome da ga ne pusti u igru na mjestu gdje odvija igra, jer bi on tada mogao imati korist za svoju momčad. Već, znači, na neutralnom dijelu terena on može ući nakon minute.”

Spomenuli smo i te prijateljske utakmice u kojima se već primjenjivalo to pravilo. Bilo je u utakmici Ghana – Wales to pravilo deset sekundi, ali mislim da je bitno naglasiti i da igrač može izaći na bilo kojem kraju terena, ne mora izaći točno na centru…

“Kad je riječ o zamjenama igrača, to je već i od prije pravilo da igrač izlazi na najbližoj graničnoj crti terena za igru. Tu je važno još jednu stvar spomenuti da će četvrti sudac u suradnji sa sucem odbrojavati tih deset sekundi koliko je dozvoljeno da igrač koji izlazi s terena za igru napusti teren za igru. Znači, unutar tih deset sekundi. E sad, možemo imati situaciju da se mijenjaju u isto vrijeme tri igrača. Ako se mijenjaju tri igrača, to odbrojavanje kreće nakon što je četvrti sudac pokazao zadnju zamjenu, odbrojava se deset sekundi. Može se dogoditi da dva igrača nisu izašla u deset sekundi pa će momčad čekati da nadopuni svoju momčad s ta dva zamjenska igrača opet jednu minutu, odnosno plus prvo zaustavljanje koje slijedi nakon te jedne minute.”

Mislite li da će ovom promjenom pravila doći i do efektivnije igre u stvarnosti? Hoće li to pomoći zapravo da gledamo više nogometa, manje tih pauza..?

“Pa naravno. Glavni razlog koji je bio i na čemu je IFAB radio u zadnjih nekoliko godina je to da bude što manje praznog hoda, da bude što više efektivne igre. I mislim, evo, da je s ovim izmjenama pravila pogodio. I mislim da će se dosta ubrzati igra i da će se spriječiti upravo ta taktička nadmudrivanja. I ne samo što su na taj način i krali vrijeme, to je često bio uzrok i neredima na terenu, znači konfrontacijama igrača. Jedni žele igrati, drugi otežu s igrom, s nastavcima. I smatram da je ovo zaista alat koji će sucu omogućiti da prevenira, s jedne strane, da požuruje i s druge strane da kazni te koji se nesportski ponašaju. A samim time, kad ima takav alat, onda neće, pretpostavljam, reagirati ona momčad koja juri rezultat jer zna da će ta momčad biti kažnjena, da ima mogućnost imati igrača više u jednom periodu utakmice. I na kraju krajeva, sve ono što se izgubi, vrijeme mora se na kraju i nadoknaditi. Tako da mislim da neće biti potrebe za krađom vremena.”

Ovom promjenom pravila i VAR soba će dobiti još nekoliko zadataka. Koje su to situacije u kojima će sada moći reagirati?

“Pa kad govorimo o VAR-u, mi znamo da su se samo očigledne pogreške sada mogle ispravljati. Ovdje je vrlo važna izmjena da drugi žuti karton koji do sada se nije mogao provjeravati, sada u slučaju da bude pokazan pogrešan, evidentno pogrešan drugi žuti karton, u tom slučaju će sudac VAR zvati suca na provjeru i on će moći ispraviti tu svoju pogrešku. Također, recimo, ako se radilo da je prethodilo takvoj drugoj opomeni zaleđe koje nisu označili u ranijoj fazi utakmice, također će moći sudac biti pozvan procijeniti to zaleđe i da se spriječi, recimo, žuti karton koji je dodijeljen zbog nekakvog obećavajućeg napada u nastavku. Do toga ne bi ni došlo da je tamo označeno zaleđe koje je bilo kažnjivo. Moram tu samo spomenuti da ako se radi o prekršaju koji je zbog intenziteta, znači, ako se radilo o preoštrom prekršaju, e takav karton se neće moći poništiti u slučaju prethodnog zaleđa. Nego samo, recimo, ako se radi o nekakvoj obećavajućoj situaciji u kojoj nema nekakav fizički kontakt. Vrlo važno je reći da će se ostati i dalje kažnjavati grubi i preoštri prekršaji. Tu nema popusta nikakvog. Ovo je samo u situacijama ako se radilo o obećavajućoj situaciji, a prethodilo je zaleđe.”

FIFA je najavila i da će se koristiti na Svjetskom prvenstvu ova napredna poluautomatska tehnologija zaleđa. Koliko to može smanjiti tu ljudsku pogrešku kod zaleđa?

“Recimo, to će ubrzati postupak sam donošenja odluke jer će i umjetna inteligencija koja će biti uključena, i softveri raznorazni, vrlo brzo detektirati igrača, odnosno položaj igrača ako se igrač nalazi u poziciji zaleđa. To će biti dojavljeno putem tehnologije sudačkoj ekipi. Međutim, i dalje ostaje pomoćni sudac i sudac kao glavni faktor koji se uključuje u konačnu odluku jer oni procjenjuju da li je bilo utjecaja i da li je ta pozicija u kojoj se zaleđa igrač nalazio kažnjiva.”

Znači, tehnologija tu zapravo samo pomaže. Opet je na sucima sve da odluče što će biti. Što kažete na takozvano Wengerovo pravilo zaleđa? Mislite li da je to rješenje?

“Pa, ja sam dovoljno davno počeo sa suđenjem da se sjećam da se nekad i tako procjenjivalo zaleđe. I mislim da bi na taj način bilo puno lakše i razumjeti i lakše i pomoćnim sucima kod donošenja odluke kad se tijela odvoje nego kad procijene da li je netko malo nagnut naprijed ili nije. Mislim, meni se sviđa, evo, ta ideja osobno.”

Uvodi se i taj ustav za automatsko praćenje izlaska lopte s terena, s igrališta?

“Pa, mi smo i do sad imali tu tehnologiju, znači, u golu koja je putem sata dobivala sucu da li je lopta prešla gol crtu ili ne. Tako da nije to nekakva novina. Ako se to uvede i na preostali dio graničnih crta na terenu za igru, može biti samo pozitivni efekt.”

Samo da objasnimo javnosti koja će pratiti Svjetsko prvenstvo. Rekli smo da će VAR provjeravati korner, ali da objasnimo hoće li se tu trošiti više vremena ili neće?

“Pa, neće se trošiti više vremena. Znači, to je odluka koja je dana nacionalnim savezima da ju uvedu u svoja natjecanja ili ne. VAR sudac će provjeravati ono evidentne i potpuno jasne svima odluke da je sudac pogriješio kod procjene udarca s kuta ili ne. Ako je dosudio udarac s kuta koji evidentno to nije bio, on će mu to reći u nekoliko sekundi kod provjere svih ostalih stvari koje provjerava prije svakog pogotka ili neke situacije u kaznenom prostoru. Tako da to je samo usput pomoć VAR-a sucu u terenu za igru.”

Što se mijenja kod pravila igranja rukom?

“Pa, ništa se značajno tu ne mijenja. Recimo, jedno se mijenja ako je igrač u nekakvom pokušaju blokiranja kasnije pogođen u ruku, a lopta je išla prema golu. Znači, neće biti kažnjen crvenim nego žutim kartonom. To je najvažnija nekakva odluka kod igranja rukom. Također bih spomenuo tu kad govorimo o tim izglednim situacijama da IFAB pokušava smanjiti broj tih crvenih kartona, omogućiti da igrači što više igraju. Pa je tako i u situacijama ako se dogodi izgledna situacija za postizanje pogotka, pa je igrač počinio prekršaj za koji bi bio inače kažnjen isključenjem. A rekli smo, ako lopta dođe sa suparnika pa se taj izgledni napad nastavi, prije je bilo da će biti kažnjen žutim kartonom.

Sada je još to smanjeno na način da ako se u nastavku te akcije postigne pogodak, onda neće biti niti žutog kartona. Tako da, evo, pokušava se kad je riječ o ovakvim situacijama gdje se ne radi o preoštrim prekršajima, o grubim prekršajima gdje se zadržavaju kazne igračima, znači ovakve neke tehničke stvari, IFAB pokušava da tu ne bude toliko disciplinskih mjera, odnosno žutih i crvenih kartona.”

Znamo da je tu puno neslaganja i slaganja oko toga što je ruka, što nije ruka. Hoće li se to jednog dana razriješiti da svi znamo što je točno ruka u nogometu, a što nije?

“Pa, gledajte, ima zaista puno tumačenja i koja su dana i sucima prije svakog prvenstva. Međutim, vrlo je teško razumljivo gledatelju shvatiti te detalje u analizama koje suci moraju raditi kod procjene takvih situacija. Tako da teško da će kod te ruke uvijek biti svima sve jasno.”

Nismo rekli ono najvažnije: od kada će se ta pravila početi primjenjivati? Znamo da će biti na Svjetskom prvenstvu, ali kada će biti i u ostalim ligama?

“Znači, u Svjetskom prvenstvu krećemo kroz nekoliko dana s primjenom novih pravila, a u svim nacionalnim savezima počinje s početkom nove natjecateljske sezone.”

I na Svjetskom prvenstvu imamo našeg predstavnika sudaca, u VAR sobi u Miamiju sjedit će Ivan Bebek. Koliko njega čeka težak zadatak? Koliko je zapravo teško biti u VAR sobi na Svjetskom prvenstvu?

“Moramo reći da moramo biti ponosni na to da imamo našeg predstavnika i ispred sudačke organizacije. I evo, od sveg srca ja osobno isto čestitam na tome. To je veliki uspjeh imati našeg predstavnika. Nadamo se da ćemo u skorom vremenu imati i predstavnika na terenu za igru. Naravno da će biti velika odgovornost i puno posla za njega. Vi znate koliko se na toj razini igra brzi nogomet i očekuje se da se brzo rješavaju te situacije u VAR sobi.

Nitko ne voli da dugo čeka pred ekranima konačne odluke. Prvo VAR suca, a onda suca. Držimo mu palčeve da bude najbolji.”

Dug je to turnir, trebat će i puno koncentracije za to. I za kraj, mislite li da ćemo gledati efektivniji nogomet nakon svih ovih promjena pravila na Svjetskom prvenstvu?

“Pa, ja svakako mislim da ćemo gledati puno više nogometa nego do sada s ovim novim izmjenama koje su usmjerene na sprječavanje tih nesportskih ponašanja i udugovlačenja koje su igrači koristili u taktičke svrhe kako bi zadržali postojeći rezultat.”