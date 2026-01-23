‘Stvari koje su jučer prolazile Dinamu neće prolaziti protiv ozbiljnijih ekipa, ali ovo veseli’

Podijeli :

Hrvatski nogometni trener Ivan Prelec bio je gost u emisiji JutroSK kod našeg Josipa Juraja Pajvota. Glavna tema razgovora bila je uvjerljiva pobjeda Dinama protiv FCSB-a u okviru Europske lige.

“Bilo je izazovno što je prva utakmica u nastavku sezone bila odmah ključna. Mogla se sezona odmah slomiti na jednu ili drugu stranu, ali mislim da je Dinamo to odradio jako dobro. Bilo je određenih oscilacija tijekom utakmice, no generalan dojam i rezultat su u konačnici bili na vrlo visokoj razini. Dinamu čestitke na tome i sad treba zadnju utakmicu pripremiti na zadovoljavajući način.

VIDEO / Bakrar i Beljo rano zabili Rumunjima, Dinamo ide prema nokaut fazi EL! VIDEO / Beljo drugim pogotkom doveo Dinamo nadomak pobjede

FCSB je dobra, simpatična ekipa, ali stvari koje su jučer prolazile neće prolaziti protiv ozbiljnijih ekipa. Mislim da Dinamo treba podići malo izvedbu u zadnjoj liniji, bilo je nekih krivih odluka Filipovića i Domingueza, to treba podići na višu razinu kako bi bilo kvalitetnije”, rekao je Prelec u uvodu pa nastavio:

“Vidi se da je momčad uigranija, pogotovo te udarne igle u napadu i to veseli. Jučer smo vidjeli nekoliko odličnih akcija. Ključnu rolu jučer je odigrao Mišić, kod drugog gola dao je okomito dodavanje koje je proparalo linije, također i kod trećeg gola. Znali smo da Dinamo posjeduje kvalitetu, ali i da je potpuno nova momčad. Ponavljam, bilo je određenih oscilacija, ali nadamo se da je ovo nivo koji će Dinamo moći u kontinuitetu pokazivati.”

Prelec i Pajvot dotaknuli su se također sljedećeg Dinamovog protivnika u Europi Midtjyllanda, ali i HNL-a koji nam se vraća ovog vikenda. Što su o tome rekli, možete pogledati u videu iznad.