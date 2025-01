Šimić za SK: Dinamo čeka još nekoliko krvavih godina  

Podijeli :

"Prije početka prvenstva svi bi potpisali da će Dinamo imati 20 bodova više, no sve se brzo promijenilo. Igranje u Ligi prvaka, poraz protiv Hajduka, pa dosta ozljeda važnih igrača. No za mene je Dinamo ipak favorit za naslov."

Dinamo u srijedu navečer nije imao sreće. To maksimirsko prokletstvo je malo ukiselilo okus sjajne igre i pobjede protiv Milana. Dario Šimić, nekadašnji Dinamov igrač, osoba koja je napravili puno toga u tranziciji Dinama iz Mamićeve ere u novo vrijeme bio je gost SK Jutra i našeg komentatora Josipa Juraja Pajvota.

“Dinamo je odigrao odličnu utakmicu, odigrao je odličnu euro jesen. Ni najveći optimisti nisu očekivali da možemo osvojiti 11 bodova. Bio sam sretan što smo uopće ušli u Ligu prvaka, a posebno ponosan jer smo u posljednjem kolu odlučivali. Nažalost, nisu nas se neki rezultati poklopili. Ostaje je prostor da se momčad okrene prvenstvu.”

Puno se pričalo Cannavaro – da ili ne??

“Imao sam priliku igrati protiv njega više puta. Uvijek nasmijan, dobre volje, izuzetno korektan i napravio je veliku karijeru. Kao obrambeni igrač kad osvojiš Zlatnu loptu tu se više nema što dodati. Vidio sam ga ovdje, sretan je, motiviran i želi napraviti rezultat. Kao i svaki Talijan uredan je, želi da momčad ima njegov rukopis. Dobra je stvar što je on prošao pripreme s momčadi.”

Ostaje domaće prvenstvo, super važno za Dinamo?

“Prije početka prvenstva svi bi potpisali da će Dinamo imati 20 bodova više, no sve se brzo promijenilo. Igranje u Ligi prvaka, poraz protiv Hajduka, pa dosta ozljeda važnih igrača. Nije isti nogomet kad igraš Europa. Hajduk i Rijeka su puno bodova izgubili. No, vidim dosta potencijala u Dinamu. Sad ćemo vidjeti pravi omjer snaga. HNL je pokazao da je bolji, treneri i igrači su sve bolji, bit će interesantno, ali Dinamo je po meni favorit. Naravno da Dinamo se najviše potrošio, ima najveći pritisak da osvoji naslov jer vidjeli ste što znači igrati Ligu prvaka.”

Gledali ste s gradonačelnikom Tomaševićem utakmicu, ima li kakvih novosti oko infrastrukture?

“Svi se nadamo da će se početi graditi u Kranjčevićevu, da se nakon toga izgradi stadion u Maksimiru. Toliko puta smo pričali o tome, ja sam 2018. rekao da će Dinamo imati stadion 2030. godine. Tragično je, ali vjerujem da će do tada biti izgrađen.

Znamo da ste bili pokretači novog Dinama, koliko je bilo teško?

” Dinamo je uvijek bio gospodski klub, kao klinac me tata vodio, s kravatom se išlo na stadion. No, to se u jednom trenutku promijenilo, a sve što se događalo u proteklih 15 godina i te kako će ostaviti traga. Mi smo još 2015. kao četiri kapetana krenuli ukazivati da Dinamo mora izgledati drugačije. Nije mi žao što sam sebe izložio i uložio u tu posebno važnu tranziciju, jer smo napravili pravu stvar. No, vrlo dobro znam da Dinamo čeka još pet krvavih godina, treba napraviti stadion.”

Ali klub je na dobrom putu.

“Apsolutno. Velimir Zajec i svi oko njega su prije svega pravi Dinamovci, ljudi ostvareni u svojim životima, pazit će na Dinamo, neće se baviti nečasnim radnjama jer nemaju potrebe. Nema tog fakulteta koji će te spremiti da vodiš Dinamo. Sad je Dinamo opet gospodski klub, rade se pravi temelji ozbiljnog kluba.”

Koliko ste uključeni u ovom trenutku?

“Ja sam u jednom odboru, dao sam podršku klubu, imamo mi sad dobre ljude, a što će donijeti budućnost vidjet ćemo.”

Kako ste vidjeli prijelazni rok?

“Dinamo ne može kupiti igrača za 10 milijuna. Galešić je odlično pojačanje, Kangu sam pratio, on ima klasu, sad je malo u padu, ali zato ga su primjer što može Dinamo kupiti. Klub će morati imati klub satelit, da bi se regrutirali igrači.”

Lokomotiva to više nije?

“Meni je drago da klubovi više nisu povezani, jer prvenstvo mora biti pošteno.”