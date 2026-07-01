VIDEO / Belgija bila na rubu ispadanja, čudesno se vratila u završnici, pa u 125. minuti iz penala izborila osminu finala!

Sve je u ovom susretu prosuo Senegal jer je uz dominantnu igru vodio 2-0 do 86. minute. Senegal je poveo u 24. minuti pogotkom Habiba Diarre, dok je u 51. minuti bilo 2-0 nakon odlične akcije i lijepog pogotka Ismaile Sarra.

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Belgija je smanjila u 86. minuti, strijelac je bio Romelu Lukaku, dok je sve vratila na početak u 89. kada je Youri Tielemans glavom pogodio za 2-2 i odlazak u produžetke. Utakmica je odlučena u samoj završnici drugog produžetka kada je dosuđen jedanaesterac za Belgiju, a Tielemans je u 125. minuti bio miran i precizan te je pogodio za konačnih 3-2 svoje reprezentacije.

U osmini finala će Belgija, 7. srpnja također u Seattleu, igrati protiv pobjednika dvoboja između Sjedinjenih Američkih Država i Bosne i Hercegovine. Taj se susret šesnaestine finala igra u noći sa srijede na četvrtak, u 2 sata po srednjoeuropskom vremenu.