Rakitić se za SK dotaknuo srebra iz Rusije: ‘Te penale su sa mnom pucali svi Hrvati’

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U devetoj epizodi Mundijal Specijala gosti Denisa Draganovića najavili su skupinu H Svjetskog prvenstva, a jedan od gostiju bio je proslavljeni hrvatski nogometaš Ivan Rakitić. Njega je "dopalo" najaviti Španjolsku, aktualne osvajače Europskog prvenstva i osvajače Svjetskog prvenstva iz 2010. godine kada se Mundijal održao u Južnoafričkoj Republici.

Pričao je legendarni Vatreni u prvom dijelu razgovora o Španjolskoj, njihovom izborniku Luisu de La Fuenteu, pričao je o Daniju Olmu, Lamineu Yamala, ali i o svojoj Sevilli koja se krajem sezone borila za ostanak u La Ligi.

Na kraju se dotaknuo onog najbitnijeg, hrvatske reprezentacije gdje je pričao o svojim penalima u Rusiji, ali i o promašenom penalu u Beču protiv Turske 2008. godine.

“Nema ljepšeg nego imati pucati penal za pobjedu. Pritisak je tu, ali nekad je manje više. Nisam puno razmišljao jer kad se razmišlja previše nije dobro. Najbolje biti opušten. Tada sam bio miran, nisam se bojao, imao sam sampouzdanje i govorio sam da treba doći samo do mog penala i to je to. Govorio sam ‘Suba obrani još jedan i ostalo ću ja riješiti’.

Iskustvo je također tu igralo ulogu. 2008. kad sam pucao penal u Austriji da mi je gol protiv Turske takav da lopta ne može ući. U Rusiji mi je gol bio 30 metara širok. Sve se lijepo posložilo u Rusiji za našu generaciju. Imao sam tu sreću biti tamo gdje su svi Hrvati htjeli biti. Pucao sam ja penal, ali taj penal je pucalo četiri milijuna ljudi.”

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