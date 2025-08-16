VIDEO / Sudac naprasno prekinuo utakmicu na Anfieldu, igrač gostiju rasistički vrijeđan

Podijeli :

Utakmica otvaranja sezone Premier lige između Liverpoola i Bournemoutha, u kojoj je aktualni prvak krenuo pobjedom u obranu naslova, nakratko je prekinuta u petak nakon što je gostujući napadač Antoine Semenyo prijavio rasističke uvrede iz publike.

Sudac Anthony Taylor prekinuo je igru u 29. minuti, kod kornera Liverpoola, kako bi se pozabavio incidentom, pozvavši oba trenera na aut-liniju na kratak razgovor.

Kapetan Liverpoola Virgil van Dijk i njegov kolega iz Bournemoutha Adam Smith potom su pozvani na klupe radi daljnjih uputa prije nego što je igra nastavljena četiri minute kasnije.

Nakon poluvremena, publici na Anfieldu pročitana je poruka protiv diskriminacije.

Ganski reprezentativac Semenyo (25) postigao je dva gola nakon što je igra nastavljena, pomažući Bournemouthu da nakratko izjednači rezultat prije nego što je aktualni prvak Premier lige Liverpool osigurao pobjedu od 4-2 u završnici.

“Vrlo smo zabrinuti zbog optužbi za diskriminaciju od strane dijela publike”, priopćio je Engleski nogometni savez. “Ovakvi incidenti nemaju mjesta u našoj igri i blisko ćemo surađivati sa svim sudionicima utakmice, klubovima i nadležnim vlastima kako bismo utvrdili činjenice i osigurali poduzimanje odgovarajućih mjera.”

Policija je objavila da je 47-godišnji navijač identificiran i izbačen s Anfielda nakon rasističkog napada, dodajući da je istraga u tijeku. Liverpool je objavio da će u potpunosti podržati policijsku istragu.