Pogledajte najkasniji pogodak u povijesti svjetskih prvenstava

Belgija se plasirala u osminu finala Svjetskog prvenstva nakon dramatične pobjede nad Senegalom 3:2 poslije produžetaka u Seattleu, u susretu u kojem su Belgijanci do 86. minute gubili 2:0.
Preokret je započeo Lukaku pogotkom u 86. minuti, a Tielemans je tri minute kasnije izjednačio i odveo utakmicu u produžetke.
U završnici produžetaka viđena je nova drama. U 118. minuti sudac je nakon VAR provjere dosudio penal za Belgiju zbog prekršaja nad Tielemansom, a zbog napetosti i prekida izvođenje se oduljilo.
Isti igrač bio je siguran s bijele točke u 124. minuti i 44. sekundi, čime je postao strijelac najkasnijeg gola u povijesti svjetskih prvenstava. Belgija je potom sačuvala prednost i izborila prolazak dalje, gdje će u osmini finala igrati s pobjednikom susreta SAD-a i BiH.
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