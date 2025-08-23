Petković majstorski iz slobodnjaka zabio Fenerbahčeu

Fenerbahče je poveo već u 5. minuti golom Milana Škriniara, dok su gosti izjednačili u 22. minuti preko Brune Petkovića.

Petković je svoj prvi službeni pogodak za novi klub postigao iz slobodnog udarca s 18 metara, precizno poslavši loptu u mrežu.

Ovo mu je ukupno drugi gol za Kocaelispor, nakon što je ranije bio precizan i u prijateljskoj utakmici protiv marokanskog WAC-a također iz slobodnog udarca.

