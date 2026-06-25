Nekadašnji izbornik BiH za N1: ‘Vi u Hrvatskoj ste razmaženi, vaša reprezentacija ima sve što je potrebno da ode do samog kraja’

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Bosna i Hercegovina je u srijedu navečer s 3:1 porazila Katar te su tako s trećeg mjesta u skupini B prvi put u svojoj povijesti izborili nokaut-fazu Svjetskog prvenstva. Tamo još ne znaju s kim će igrati, no postoje samo dvije mogućnosti te mogu snage odmjeriti s domaćinom SAD-om ili s Njemačkom. Povodom tog povijesnog plasmana u emisiji N1 je Josip Juraj Pajvot ugostio nekadašnjeg izbornika BiH Mehmeda Baždarevića.

“Lijepi dojmovi za našu zemlju, za našu nogometnu reprezentaciju, da svijet vidi da i mi postojimo i da znamo igrati nogomet. Mogu samo da čestitam reprezentaciji i nadam se da ću moći čestitati i reprezentaciji Hrvatska. Nadao sam se da će se kvalificirati već protiv Švicarske, a nije lako bilo ni protiv Katara. Mnogi smatraju da je to bio lagan posao što nije bilo moje viđenje. Želim im sreću protiv, vjerojatno, reprezentacije SAD-a. Nakon ovoga će sve biti lakše jer je teret prolaska nestao”, rekao je izbornik BiH od 2014. do 2017. godine.

Kolike su zasluge Sergeja Barbareza što je svatko dao svoj doprinos ovom uspjehu?

“Zasluga je stručnog stožera, ali i zasluga je samih igrača što imaju tu kvalitetu. Postavljala su se mnoga pitanja ima li BiH samo startnih 11 ili ti momci koji su tamo mogu odgovoriti u svakom trenutku. Ovo je bio najbolji primjer da BiH ima dovoljno kvaliteta na klupi. Pokazali su, ako se desi da važni igrači ne budu na razini, da se ne primijeti ako uđu zamjene. Vidjet ćemo u narednim mečevima koliko će reprezentacija moći odgovoriti na pravi način.”

Kako se treba postaviti protiv SAD-a?

“Ja sam malo kritizirao našu reprezentaciju jer sam smatrao da moraju igrati još bolje kolektivno i mislim da mora biti agresivnija i defanzivno kompaktnija. Ako smo tu jaki, onda naš individualni kvalitet može doći do izražaja. Ova reprezentacija može podignuti svoj kvalitet igre i tu još ima rezerve i da će to biti tu već za sljedeću utakmicu. Morat ćemo dići nivo igre na interesantniji nivo. Radi se o protivniku koji je izuzetno jak i koji će nam napraviti probleme ako mi ne budemo spremni na njihov nogomet.”

Kako vam izgleda Hrvatska?

“Vi ste jako razmaženi u Hrvatskoj. Navikli ste na velike utakmice i dobre rezultate. Bio sam izuzetno zadovoljan protiv Engleske. Hrvatska je pokazala dobar nogomet, dobru strukturu i koncepciju i odlučivali su detalji protiv najbolje Engleske u posljednjim godinama. Optimist sam oko Hrvatske, mislim da imaju dobru reprezentaciju. Ta druga utakmica dala je razloge za nekakve sumnje. Ta reprezentacija ima sve ono što je potrebno da ide do samoga kraja. Hrvatska ima kvalitetu i snage i stariji igrači će podići svoju razinu, a mladi će pokazati svoj talent.”

Za kraj se dotaknuo i francuske reprezentacije za koju smatra da ima najkvalitetniju momčad. Istaknuo je kako misli da Francuska može postati prvaka svijeta, ali postavio je pitanje oko svježine jer je kadar pun igrača koji su igrali duge sezone u svojim klubovima.

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