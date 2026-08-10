VIDEO / Dva poznata lica HNL-a briljiraju u susjedstvu: Pogledajte kako su zabijali u međusobnom ogledu

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Dva dobro poznata imena s hrvatskih travnjaka upisala su se u strijelce u utakmici 4. kola slovenske Prve lige u kojoj je Radomlje u gostima svladalo Muru s 3:1.

U redovima gostiju, koji su odnijeli sva tri boda, strijelac za nedostižnih 0:3 bio je Antonio Bosec, dok je utješni pogodak za Muru u samoj završnici postigao mladi Šimun Butić.

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Bosec je mrežu zatresao u 89. minuti kada je nakon solo prodora silovitim, prizemnim udarcem s oko 20 metara poslao loptu u gol. Samo minutu kasnije, na gotovo preslikan način udarcem s distance ispod ruke vratara, uzvratio je Butić i postavio konačnih 1:3.

Tko je Šimun Butić?

Mladi ofenzivac Šimun Butić igrač je pod ugovorom s Rijekom, a u redove Mure stigao je ovoga ljeta na jednosezonsku posudbu.

Iza sebe ima već solidno prvoligaško i drugoligaško iskustvo. U prvom dijelu prošle sezone u dresu Rijeke ubilježio je 12 nastupa uz jedan pogodak i dvije asistencije (ukupno je za Rijeku odigrao 33 službene utakmice uz tri gola i dvije asistencije), dok je proljetni dio prvenstva odradio na posudbi u Vukovaru 1991, gdje je skupio 16 nastupa i jedan pogodak. Dolazak u Muru za njega je prilika za daljnju afirmaciju i zajamčenu minutažu u slovenskoj eliti.

Tko je Antonio Bosec?

Iskusni 28-godišnji polivalentni desni bek Antonio Bosec u HNL-u ima impresivan bekgraund s čak 247 nastupa, 4 pogotka i 26 asistencija. Igrački se u potpunosti ostvario u Interu iz Zaprešića i Slaven Belupu, gdje je bio neizostavan član prve postave i s kojim je igrao finale Kupa.

Nakon Slavena, ostvario je inozemni transfer u rumunjski Cluj, no ugovor je raskinu početkom godine te se vratio u HNL potpisavši, također, za Vukovar 1991. Ovoga ljeta Bosec je kao slobodan igrač stigao u slovensko Radomlje, gdje se odmah nametnuo kao jedno od ključnih pojačanja.