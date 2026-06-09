Mundijal Specijal: Leko otkrio što očekuje od Belgije, Jurčić analizirao Salahov Egipat

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U novom Mundijal specijalu našeg Denisa Draganovića analizirana je skupina G Svjetskog prvenstva, u kojoj se nalaze Belgija, Egipat, Iran i Novi Zeland.

Egipat je predstavio bivši trener Dinama i donedavni strateg Pyramidsa, Krunoslav Jurčić, koji je iz prve ruke približio snagu afričke reprezentacije. O Belgiji je govorio Ivan Leko, nekadašnji trener Hajduka i osvajač naslova belgijskog prvaka s Club Bruggeom, koji odlično poznaje tamošnji nogomet.

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Analizu Irana donio je umirovljeni hrvatski stručnjak Branko Ivanković, jedan od najboljih poznavatelja iranskog nogometa, dok je reprezentaciju Novog Zelanda predstavio nogometni analitičar Mihovil Topić.

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