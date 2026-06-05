Mundijal Specijal: Kultni dinamovac analizirao Brazil, Benković otkrio što očekuje od Škotske

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U petoj epizodi našeg Mundijal Specijala fokus je bio na skupini C Svjetskog prvenstva, u kojoj se nalaze Brazil, Maroko, Haiti i Škotska. Naš Denis Draganović i ovoga je puta ugostio zanimljive sugovornike iz nogometnog svijeta koji su analizirali reprezentacije i njihove izglede na turniru. Brazil je predstavio bivši dinamovac Etto, o Maroku je govorio naš komentator Ivan Hodoba, Haiti je prokomentirao nogometni analitičar Ivan Šašak, dok je Škotsku predstavio bivši igrač Dinama i Celtica Filip Benković. Što su sve rekli o skupini C, pogledajte u nešto više od 30 minuta novog Mundijal Specijala.

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