Milanović i poznati sportaši na šahovskom turniru u čast Španovića! Topić za SK: Ne smijemo se opuštati

U Zagrebu je održan 1. memorijalni i dobrotvorni turnir u šahu Sanjin Španović kojeg su organizirali Dinamov Business Club i Dinamova zaklada Nema predaje u suradnji s hrvatskim šahovskim velemajstorom Alojzijem Jankovićem.

Turnir je organiziran u spomen na nedavno preminulog novinara i publicista Sanjina Španovića, ujedno i autora knjige “Zeko – biografija Velimira Zajeca“ te ima humanitarni karakter jer će sav prihod biti doniran Dinamovoj zakladi Nema predaje.

Turniru su se odazvali vrhunski sportaši poput Borne Ćorića, Valenta Sinkovića, Frana Topića, stigao je i predsjednik Uprave Dinama Zvonimir Boban, počasni predsjednik Dinama Velimir Zajec, ali i predsjednik Hrvatske, Zoran Milanović.

Naša Hana Cvijanović donosi vam priču s turnira, između ostalog i razmišljanja nogometaša Dinama, Frana Topića.

“Prvenstveno je dobra pozicija trenutno za nas, ali sigurno da se ne smijemo opuštati jer ništa nije gotovo, tu se lako vrati nervoza. Moramo strogo profesionalno odraditi to do kraja i zasluženo to osvojiti. U Europi nam je ostao gorak okus radi Genka, mislim da smo zaslužili više, da smo se dali maksimalno, ali na kraju radi nekih pogrešaka, možda malo i neiskustva na kraju eto nismo prošli dalje.”

