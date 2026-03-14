McKenna samo za SK otkrio ostaje li u Dinamu i poručio: ‘Tu dvojicu igrača u HNL-u je najteže čuvati’

Prvi Škot u povijesti HNL-a, stoper Dinama Scott McKenna, u intervjuu za Sport Klub našoj je Ines Švagelj otkrio kako je vidio najveći hrvatski derbi, koga je najteže čuvati u HNL-u, ali i u ostalim ligama, te kakve mu je 'traume' ostavila nogometna legenda, Luka Modrić.

Kakav je osjećaj nakon pobjede u derbiju protiv Hajduka i 10 bodova prednosti?

“Jako dobar. Mislim da smo od Božića bili vrlo dobri u ligi. Očito, osvojiti još tri boda u gostima kod najvećeg rivala bilo je vrlo važno, i svi su bili očito vrlo sretni, ali sada je vrijeme da se nastavimo fokusirati na nadolazeće utakmice.”

Kako ste vidjeli derbi na Poljudu?

“Da, pa mislim da smo odlično krenuli. Nismo mogli poželjeti bolji početak. Nakon toga, bili smo malo nespretni. Dali smo im nekoliko šansi, i zabili su gol. Mogli su zabiti još jedan da nije bilo sjajne obrane Livija, a onda minutu ili dvije kasnije zabili smo treći gol koji je nekako ponovno smanjio pritisak pred poluvrijeme. U drugom poluvremenu nismo igrali tako dobro, ali glavno je da smo pobijedili, i na kraju je bila uvjerljiva pobjeda.”

POVEZANO Dinamo bi dvostruka kruna mogla skupo koštati, radi se o milijunima eura bonusa Rakitić: Vidjet ćemo hoćemo li uspjeti stići Dinamo

Sada ste igrali u najvećem hrvatskom derbiju i u Splitu i Zagrebu. Kako se vama čini najveći derbi u Hrvatskoj? Možete li ga usporediti s derbijima koje ste igrali prije?

“Onaj koji je vjerojatno najbliži je Kopenhagen protiv Brøndbyja, s istom vrstom intenziteta. Ali u smislu dvije momčadi koje se dugo bore za vrh ljestvice, rekao bih da je ovo možda intenzivnije, intenzivnija atmosfera. Ali srećom, do sada sam bio na pravoj strani derbija.”

Je li Vam se više svidjela atmosfera na Poljudu ili na Maksimiru?

“Teško je jer ovdje nemamo puni stadion. Ali uvijek je sjajno kada odete na puni gostujući stadion i naši navijači su ti koji stvaraju svu buku i slave na kraju utakmice.”

Došli ste u Hrvatsku, u HNL nakon La Lige, nakon što je Las Palmas ispao. S ove točke gledišta, smatrate li da je to bio dobar potez za Vašu karijeru?

“Da, opet, bio je to drugačiji potez. Prošla godina je bila teška za ostati u La Ligi. Borite se na dnu, pobijedite jednu utakmicu, pa možda izgubite dvije ili tri, možda pobijedite dvije utakmice. Dok je ovdje očekivanje da uvijek pobjeđujete i zahtijeva se uspjeh od kluba, od navijača, od svih, potpuno je drugačije iskustvo, i do sada smo dobro prošli u prvom dijelu sezone, ali kao što sam rekao, od Božića smo bili vrlo dobri u ligi.”

Kako gledate na hrvatsku ligu?

“Da, dobra je, po mom mišljenju slična kao škotska liga. Vjerojatno postoje dva ili tri kluba pri vrhu koji imaju, pretpostavljam, veći budžet od ostatka lige i ponekad se to može vidjeti. Ali bilo koji dan, bilo koja momčad može pobijediti bilo koga.”

Spomenuli ste škotsku ligu. Je li teže igrati protiv Rangersa ili Celtica?

“Imao sam više uspjeha protiv Rangersa kad sam bio u Aberdeenu. Tada je Brendan Rodgers bio trener Celtica i oni su tada bili u sjajnoj formi.”

Jeste li navijač Celtica ili Rangersa?

“Aberdeen.”

Igrali ste u La Ligi, Premier ligi, možete li La Ligu i Premier ligu usporediti s HNL-om? Znamo da je to najviša razina, vrhunska razina, ali koja je ključna razlika po Vama?

“Ključna razlika je intenzitet utakmica u Premier ligi. Uvijek idete 100 milja na sat cijelo vrijeme. Ne možete izgubiti fokus ni na sekundu ili ćete biti kažnjeni. La Liga je možda malo sporija, više vremena na lopti.

Ali kad igrate protiv najboljih timova, oni će čekati trenutak slabosti ili dekoncentracije i mogu vas proći i stvoriti probleme. Ovdje, mislim, pokušavamo zadržati loptu. Moramo je zadržati što je više moguće i pokušavamo stvarati probleme posjedom, i to nam može pomoći da bolje napadamo, malo više se branimo, nego da se samo branimo u svom šesnaestercu dugo.

Naravno, ponekad tijekom sezone morate to učiniti. Mislim da smo se poboljšali u tome kako sezona odmiče. Ali da, svaka liga ima svoje mane i vrline i uvijek će postojati razlike.”

POVEZANO Mladina za SK: Garciji treba dati povjerenje, ali igrač kao Livaja mora igrati VIDEO / ‘Rijeci je bitno da je Fruk u formi, Dinamu fali duža klupa, a Stojković ima kratak fitilj’

Tko je najopasniji igrač u HNL-u kojeg ste morali čuvati?

“Očito, Livaja je sjajan napadač, teško je igrati protiv njega. Toni Fruk iz Rijeke stavlja vas u tešku poziciju. Kad ga pokušate pritisnuti zna s loptom, može se okrenuti, može pucati s obje lopte, dobar je.

Ima tri ili četiri top igrača, ali svaka momčad ima igrače koji mogu stvoriti probleme. Uvijek moramo biti oprezni. Uvijek napravimo domaću zadaću prije utakmice i pokušavamo da dobiju što manje prilika.”

A tko je najteži igrač kojeg ste morali čuvati općenito u karijeri?

“Ne, bilo ih je mnogo, ali naravno, mislim da možda, Haaland, Mbappe, sa brzinom i snagom koju imaju, to su imena koje ste vjerojatno očekivali, ali zato su tako poznati jer su tako jaki, tako brzi, tehnički dobri i mogu vas kazniti u sekundi.”

Kad već pričamo o Mbappeu, Haalandu, Cityju i Realu, jeste li gledali utakmicu?

“Zapravo sam propustio utakmicu, nisam gledao.”

Niste? Oh, propustili ste show Fedea Valverdea.

“Da, kad imate malu djecu, vrijeme vam prolazi. Dakle, nisam mogao vidjeti.”

Kako je bilo igrati protiv Real Madrida i Luke Modrića? Znate da je Modrić apsolutna legenda ovdje, ali i u svijetu.

“Uff, prva sjećanja na Modrića su kada smo igrali protiv Hrvatske na Euru, u Škotskoj. Postigao je nevjerojatan gol vanjskom u gornji kut, i taj je gol ‘ubio’ utakmicu i na kraju je završilo 3:1.

Što se tiče Real Madrida, prošle godine smo odigrali neriješeno s njima doma. U gostima smo imali sjajan početak, vodili smo 1:0 nakon 30 sekundi, ali nakon toga su nas skroz uništili. Izgleda da smo ih naljutili prerano u utakmici.”

Je li teže igrati protiv Reala ili Barcelone? Čak ste pobijedili Barcelonu s Las Palmasom?

“Da, dobili smo Barcelonu u gostima. Rekao bih da Barcelona duže zadržava loptu i dobro pritišće, Real Madrid je nemilosrdan, oni su ubojice. Kada osjete trenutke slabosti, mogu nastaviti i zabiti.

Što mislite o Viniciusu Junioru? Znamo da je jedan od najbržih igrača na svijetu. Mislim da su svi toliko brzi da mogu stvarati probleme i kad igraju zajedno, to je stvarni problem, i svi moraju biti 100%. Ponekad su potrebna dva ili tri igrača da pokušaju zaustaviti jednog od njih, i takav je slučaj, jer imaju toliko kvalitete i toliko su opasni.”

Igrali ste najviše minuta za Dinamo ove sezone. Jeste li malo umorni kako se sezona primiče kraju?

“Ne, dobro sam. Sve je u redu. Mislim da s pozicijom na kojoj igram, ti nekako vjerojatno trčiš najmanje u momčadi, i možeš pokušati organizirati ponekad i natjerati svoje bočne igrače i veznjake da odrade dio tvog trčanja za tebe, i na sreću to su i radili.”

Dinamo je ispao iz Europe, na koju ste utakmicu najviše ponosni, a koja Vas je najviše razočarala? Kako gledate na europsku sezonu?

“Početak koji smo imali bio je fantastičan, pobijediti Fenerbahče ovdje vjerojatno je jedno od najvećih postignuća, a igrali smo protiv Maccabija na praznom stadionu, znali smo da će biti teško. Bila je to još jedna dobra večer, počeli smo fantastično.

Ali najveće razočaranje bilo je kad smo izgubili tri utakmice na sredini. Mislim da su to bili Betis, Celta Vigo i Lille. Nismo si zapravo dali šansu u nijednoj od tih utakmica, i primili smo previše golova, bilo je previše lako za protivnike da zabiju. Za mene kao braniča, to je bio razočaravajući dio.

Naravno, porazi se događaju, ali način na koji su se dogodili nije ono što klub kao Dinamo zahtijeva.”

Što se dogodilo u tim utakmicama, Celta, Lille?

“Kao što sam rekao, mislim da su to bile jednostavne pogreške u koncentraciji. Nismo bili najbolji i u obrani, i kao što sam spomenuo, kada igraš protiv boljih protivnika, oni te mogu kazniti, i to nam se događalo tri ili četiri puta po utakmici. S druge strane, nismo igrali dovoljno hrabro ili stvarali prilike kao prije.”

Kako je raditi s trenerom Kovačevićem? Jeste li se prilagodili njegovom stilu?

“Da, definitivno. Želi da budemo vrlo pozitivni, igramo na polovici protivnika i stvaramo prilike, branimo 1 na 1 kad trebamo braniti 1 na 1. Ali mislim da to vidimo još od Božića, forma nam je bolja.

U zadnje tri utakmice zabili smo četiri gola, dva u jednoj i tri u drugoj. Dakle, definitivno smo pozitivniji i stvaramo više prilika.”

POVEZANO Kovačević: Igrači su preozbiljni i znaju da nema opuštanja. Bennacer? Bilo bi sjajno da može zamijeniti Mišića, ali…

Kad biste morali izabrati, koja je Vam omiljena utakmica u karijeri do sada?

“Oh, omiljena utakmica. Ovo je teško. Nekad me u utakmici ponesu emocije, zaboravim što se zapravo dogodilo. Pretpostavljam, promocija u Premier ligu s Nottingham Forestom nakon sezone koju smo imali, jer mislim da smo nakon osam utakmica bili na dnu ljestvice, promijenili smo trenera, i polako smo počeli dobivati momentum i završili u doigravanju.

I naravno, igrali smo na Wembleyu pred 90.000 ljudi, toliko navijača Nottingham Foresta tamo. Bilo je nevjerojatno.”

Kad ste počeli igrati nogomet, koji je bio najveći san koji ste željeli ostvariti?

“Oh, nisam siguran. Mislim da zato što kad si tako mlad, samo uživaš. Igraš s prijateljima, igraš na ulici, igraš u parku. To je samo uživanje. Možda igrati za svoju zemlju bi bio vrhunac. I imao sam sreću da to učinim nekoliko puta do sada.”

Dakle, ispunili ste sve svoje snove sada?

“Da, rekao bih tako. Ali naravno želim osvojiti i trofeje. To je nešto što nisam napravio i nadam se da to mogu ostvariti ovdje.”

Pričamo o Škotskoj. Uskoro je Svjetsko prvenstvo. U skupini ste s Haitijem, Marokom i Brazilom. Koja su Vaša očekivanja?

“Gledajte, očito je to teška skupina, ali imamo Haiti kao prvog protivnika i siguran sam da je to utakmica koju trebamo pobijediti ako želimo neki uspjeh.

Ali mislim da je zadnji put kada je Škotska išla na Svjetsko prvenstvo, bilo je to prije 28 godina, i tada smo također imali Maroko i Brazil u skupini. Dakle, nekako je ludo kako se to odvilo. Ali jedva čekamo otići tamo. Zadnje dvije godine su bile razočaravajuće, pa se želimo prikazati u boljem svjetlu.”

Brazil pod Ancelottijem, s Viníciusom Juniorom…

“Da, znam. Očito, kao što sam spomenuo, kad smo pričali o Realu i Barceloni, Brazil je momčad puna velikih imena i zvijezda, ali to je prilika kojoj se radujemo i pokušat ćemo im stvoriti probleme.”

Navijači Dinama vas stvarno vole. Čini se da Vas navijači vole gdje god da igrate. Koja je tajna? Kako Vam uspijeva dobiti toliko poštovanja?

“Ne znam, samo pokušavam dati 100% kad sam na terenu. Pokušavam biti što konzistentniji mogu. Nikada ne pokušavam biti glavni igrač. Uvijek će u momčadi biti uzbudljivijih igrača od mene, tako da je sve u tome da im pokušam dati loptu.

Nadam se da mogu odraditi taj ‘prljavi’ posao poput osvajanja duela glavom ili osvojiti duele na zadnjoj liniji kako bismo spriječili golove. Ako to ljude usrećuje, tada ću nastaviti pokušavati to raditi.”

Navijači su također pohvalili Vašu gestu prema Dominiku Livakoviću kada ste mu dali kapetansku traku protiv Gorice. Zašto ste to učinili?

“Zato što mu je to bila 300. utakmica za klub. Očito, ne poznajem dugo Livakovića. Stigao je ovdje krajem siječnja. Ali prije nego što je stigao, znao sam za njegov status u klubu, i koliko je cijenjen.

U prethodne dvije utakmice, kada je Mšić izašao, dao mi je traku, ali mislim da kada netko odigra 300 utakmica za jedan klub, i osvoji sve što je ovdje osvojio, mislio sam da je to najmanje što mogu učiniti. Samo mali znak poštovanja, gesta za sve što je učinio za klub, i što i dalje čini.”

Dolazak Dominika Livakovića je također velika pomoć u obrani?

“Da, ali svaki golman s kojim smo igrali ove godine bio je sjajan za nas. Očito, Livi donosi iskustvo i igrao je ovdje toliko godina, tako da zna o čemu se radi. Ali da, sva tri golmana s kojima smo igrali ove godine bila su fantastična za mene.”

Deset bodova ste ispred Hajduka, ako osvojite ligu, ili možda Kup, to će biti Vaši prvi trofeji u profesionalnoj karijeri. Kako se osjećate zbog toga?

“Da, to je bio razlog zbog kojeg sam došao u klub, pokušati osvojiti trofeje. Ove godine još uvijek imamo priliku osvojiti dva, i to će biti naš glavni cilj: završiti sezonu s njima, s dva trofeja u ormaru ovdje.”

Uvijek čujemo glasine u nogometu, pa da Vas pitam izravno, hoćete li ostati u Zagrebu nakon ovog ljeta?

“Da, pa, potpisao sam četverogodišnji ugovor ovdje, i ne vidim razlog zašto ne bih bio ovdje toliko dugo.”