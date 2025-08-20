VIDEO / Matanović za SK otkrio zašto nije prešao u Dinamo

Podijeli :

Igor Matanović je ovog ljeta prešao iz Eintracht Frankfurta u Freiburg, a neko vrijeme se kao opcija spominjao i Dinamo. Međutim, to se nije realiziralo, a razlog nam je hrvatski reprezentativac otkrio u najavi Bundeslige. Uz Matanovića razgovarali smo i s Kristijanom Jakićem.

Matanović se na početku razgovora dotaknuo Freiburga i nadolazećoj sezoni kojoj se raduje da bi kasnije prije Dinama prešli na ležernije teme gdje je hrvatski napadač pričao o najboljem stoperu Bundeslige po njegovom izboru. Na kraju se dotaknuo Dinama i razloga zbog kojeg nije otišao u Zagreb.

“Mogu reći da su me zvali, ali moj je cilj uvijek bio da igram u Bundesligi. To je oduvijek bio moj san. Sad sam bio u Frankfurtu. Nisam puno igrao, nisam imao minutažu, ali sam sad dobio priliku u Freiburgu i ovo je za mene bila top odluka. Spreman sam. Ne znam što će se još dogoditi, ali nadam se da će ovo biti dobra sezona.”

Prije nove sezone Bundeslige razgovarali smo i s Kristijanom Jakićem koji je prošao slične teme kao i Matanović. Pričao je o protekloj sezoni, o novoj pa se dotaknuo i reprezentacije da bi na kraju sve zaključio s osvrtom na Diona Drena Belju koji je iz Augsburga prešao u Dinamo.

“Meni je iskreno drago zbog njega jer znam koliko je želio doći u Hrvatsku, u Dinamo. Već su prije bile priče i on je inzistirao na tome. Znam da kad dođe da će biti 100% fokusiran na Dinamo jer je stvarno želio to. Mislim da bi on u Dinamo mogao napraviti dosta veliku prevagu. Meni se on osobno sviđa kao igrač. Tu u Augsburgu se nije snašao. Ima tu različitih faktora zašto neki igrač ne uspije u određenom okruženju. Mislim da mu je posudba u Dinamo korak naprijed zato što se ponovno možeš pokazati i zabiti što više golova i onda napraviti iskorak. Znam koliko radi na sebi.”