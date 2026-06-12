VIDEO / Mario Pašalić: Dobili smo najtežu reprezentaciju iz četvrtog pota

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Hrvatska reprezentacija nastavlja pripreme za svoj prvi nastup na Svjetskom prvenstvu, u kojem će odmjeriti snage s Engleskom. Izabranici Zlatka Dalića trenutno borave u Alexandriji, gdje odrađuju treninge uoči susreta koji će se igrati u srijedu, 17. lipnja, s početkom u 22 sata po lokalnom vremenu u Dallasu. U konferencije za medije održanoj u utorak bio je i Mario Pašalić, strijelac pobjedničkog gola u posljednjoj pripremnoj utakmici protiv Slovenije u Varaždinu.

Na pitanje o odnosu iskustva i mladosti u reprezentaciji te potencijalu momčadi na turniru:

Pašalić: “Imamo dobar spoj iskusnih igrača koji su ostvarili dosta toga i dosta mladih igrača koji su se nametnuli i iskoristili priliku. Neki su i blizu prvih 11. Imamo dobar spoj igrača i možemo ponoviti rezultat iz prošlosti.”

Na pitanje o dojmovima o novim pravilima i prvim utakmicama na turniru:

Pašalić: “Pogledao sam prvu utakmicu i prvo poluvrijeme BiH i Kanade. Teško je donositi sudove, ali imam dojam da su momčadi oprezne na otvaranju. Nitko ne želi izgubiti i ostaviti si šanse za dalje. Znamo kakav pogled Amerikanci imaju na sport, dobro će nam doći dvije, tri minute za pauzu jer će biti vruće na utakmicama.”

Na pitanje o taktičkoj fleksibilnosti i promjenama sustava igre reprezentacije:

Pašalić: “Većina igrača su navikli na promjene sustava u modernom nogometu. Godinama smo igrali s 4 braniča i pobjeđivali. Mnogi igraju u klubovima s 3 stopera, nekad je to u reprezentaciji bilo dobro, nekad ne, ali bitno je da pobjeđujemo.”

Na pitanje o usporedbi sadašnje reprezentacije s onom iz Katara:

Pašalić: “Kvaliteta je tu negdje, imamo spoj mladosti i iskustva. Možda nećemo opet osvojiti, ali imamo šansu da ponovimo uspjeh.”

Na pitanje o izvođenju jedanaesteraca protiv Japana i Brazila u Kataru:

Pašalić: “Naravno. I Nikola i ja smo rekli da želimo odmah pucati. Bili smo samouvjereni i na kraju je ispalo dobro. Bilo je stresno, ali smo pokazali da se znamo nositi s pritiskom.”

Na pitanje o proširenom formatu SP-a i težini skupine:

Pašalić: “Svi smo malo romantični i gledamo to kao što je bilo prije s manje reprezentacija. Neke reprezentacije sad su se mogle plasirati. Naša skupina je teška, Gana je najteži protivnik iz četvrtog pota, Panama je svima nepoznanica, a o Engleskoj ne treba trošiti riječi.”