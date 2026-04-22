‘Livajino neigranje koštalo je Hajduk šest do osam bodova, sada bi bili blizu Dinama’

Podijeli :

Nakon što je za Sport Klub već analizirao sjajnu formu Diona Drene Belje i njegov golgeterski niz u dresu Dinama, Nikola Jurčević ponovno se osvrnuo na aktualni trenutak SuperSport HNL-a, ovoga puta s fokusom na još jedno ime koje sve više privlači pažnju - Luku Stojkovića. Mladi vezni igrač Modrih iz utakmice u utakmicu pokazuje ekstra kvalitetu u borbi za naslov prvaka, a njegove igre sve češće otvaraju i pitanje reprezentativnog statusa.

Jurčević u razgovoru za Sport Klub analizira Stojkovićev razvoj, njegovu ulogu u Dinamovoj igri i potencijal za iskorak prema hrvatskoj A reprezentaciji.

Posebno se osvrnuo na Hajduk, koji na naslov prvaka čeka još od 2005. godine, pokušavajući objasniti zašto klub iz Splita toliko dugo ne uspijeva prekinuti taj crni niz. Dotaknuo se i Rijeke, koja i ove sezone pokazuje stabilnost i natjecateljsku čvrstinu, dok je poseban naglasak stavljen na Osijek i sezonu koja je za slavonski klub donijela mnogo više problema nego razloga za zadovoljstvo.

Nikola, osim Diona Drene Belje, posebna tema je i Luka Stojković, vezni igrač za kojeg mnogi kažu da je fantazist, nepredvidiv i igrač koji potezom može riješiti utakmicu. Slično kao i Beljo, i on bi mogao potpuno eksplodirati već sljedeće sezone?

“Jako mi se sviđa Luka Stojković jer on ima tu jednu pozitivnu drskost, ponekad igra kao u jednoj euforiji. Naravno da je njemu možda s jedne strane to problem, a s druge strane je to njegova kvaliteta. Dosta mi je teško definirati pravu njegovu poziciju, s obzirom na to da je on igrač koji traži puno slobode da bi mogao svoju cijelu kvalitetu ili energiju ispoljiti na terenu. Mislim da je vrlo interesantan i da je, osim ovih stvari o kojima smo na početku pričali, jedna od stvari koje su omogućile Dinamu da postane ovako dominantan u hrvatskom prvenstvu.

Onog trenutka kada se do kraja otvorio prostor za Stojkovića, a na određeni način i Vidović dobio veću minutažu kao jedno lažno krilo, Dinamo je dobio dva igrača koji su, pogotovo u hrvatskim uvjetima, igrači tehničke kvalitete, kreativni i nepredvidivi. Dinamo koji dominira u toj ligi upravo je trebao takva dva igrača da bi u ofenzivnom dijelu bio puno bolji i puno efikasniji.”

Kazao je Jurčević, dodavši:

“Dinamo je u Stojkoviću dobio jednog, ajde recimo tako, ofenzivnog playmakera ili polušpicu uz Mišića koji je sam po sebi Dinamov organizator igre. I još imamo tu Vidovića koji je negdje po vokaciji možda više neka desetka nego krilo, ali oni s te pozicije često ulaze u sredinu, tako da je Dinamo u toj varijanti, u tom trokutu ta tri igrača, dobio puno više kreativnosti.

Ali vratit ću se opet na Stojkovića, ja mislim da je to igrač koji donosi momčadi tu jednu pravu energiju i da je igrač koji, ako ovako nastavi, također ima realne šanse da dođe do reprezentacije. Vidjeli smo njegove sjajne golove, njemu možda sada, da ne idem previše u filozofiju, fali malo više ravnoteže u igri, fali mu ponekad neka konstanta, ali ipak u cijeloj toj njegovoj priči oko njega prevladavaju puno više pozitivne stvari, odnosno plusevi, nego neke stvari koje bi on mogao ispraviti.”

Zanima nas i vaše viđenje SuperSport HNL-a, s posebnim naglaskom na Rijeku, Hajduk i Osijek, koji prolazi kroz vrlo tešku sezonu. Rijeka je donedavno igrala u Europi te uskoro igra finale Kupa s Dinamom, ali u prvenstvu nije tako dominantna iako je prošle godine osvojila dvostruku krunu?

“Za Rijeku bih rekao da je pokazala dva lica. Jedno vrlo dobro, pa mogao bih čak reći i odlično lice u Europi, gdje smo vidjeli i nekoliko pobjeda. Rijeci veliki plus za prezentaciju u Europi, međutim u hrvatskom prvenstvu od samog početka i od smjene trenera nekako je ispod svog nivoa.

Rijeka, za njihove kriterije, i nakon slabije sezone u HNL-u ima realnu šansu da bude treća. Meni je Rijeka jako drag klub, izvanredno su vođeni, imaju jednu stabilnost i jako dobru transfer politiku. Vidimo da su se mnogi igrači afirmirali u Rijeci.”

Posebna tema bio je i splitski Hajduk koji na titulu prvaka čeka od 2005. godine. Stalno su nekako blizu, promijenili su jako puno trenera, ali nisu napravili iskorak. Što je po vama najveći problem kod njih?

“Ako stvari gledamo iz realnih okvira, najveći problem je što je Dinamo ipak kroz svoje europske uspjehe i titule napravio jednu podlogu da prije svega uvijek ima realno najkvalitetniju momčad što se tiče igračkog kadra. I druga stvar je što Dinamo ima jednu financijsku stabilnost i može imati budžet koji mu omogućava da dovodi kvalitetnije igrače.

Uz sve to skupa Hajduk je uvijek u nekim pokušajima koji su često ovako nerealni, jer je dosta vidljivo da Dinamo ima veću igračku kvalitetu. Ali to je potpuno razumljivo kada pogledamo kakav fanatizam vlada među navijačima Hajduka i koliko je Hajduk značajan za hrvatski nogomet, ako pogledamo da su to utakmice gdje ima najmanje 20.000 ili 30.000 ljudi ili je vrlo često pun stadion.

I naravno da u toj jednoj želji ili energiji cijelog Splita, cijele Dalmacije, ljudi žele više… Ali s druge strane to donosi dosta nervoze i ako stvari ne krenu na pravi način dolazi do smjene predsjednika, uprave, sportskog direktora, igrača, trenera itd. Jer jednostavno, to je prevelik broj godina, možemo biti realni, da jedan tako veliki klub kao Hajduk ne osvoji naslov prvaka Hrvatske.”

Na temu Hajduka Jurčević je još dodao:

“Ako gledamo neke pozitivnije stvari, stvarno imaju jako puno mladih igrača koje su afirmirali, pa čak i u prošlosti i u ovoj sezoni. Moj neki dojam jest da je Garcia jako dobar trener i sviđa mi se što ima ideju i što teži igri. No, mislim da je onaj konflikt, nazovimo ga pod navodnicima konflikt, odnosno činjenica da Livaja u jednom dijelu nije bio standardan, koštala Hajduk šest do osam bodova, s kojima bi oni sada bili negdje blizu Dinama.”

Za kraj se Jurčević dotaknuo i Osijeka koji se našao u teškoj situaciji spašavanja prvoligaškog statusa. Imaju novi stadion, odlične uvjete za rad i ozbiljan budžet?

“To samo pokazuje koliko je nogomet nepredvidiv i koliko nekad dvije ili tri utakmice usmjere cijelu sezonu. Sada to možda gledatelji ne pamte toliko, ali ja, kako sam pratio sve utakmice HNL-a, pamtim sam početak sezone gdje je Osijek odigrao prvih pet ili šest kola odlično.

Tad je trener bio Rožman, između ostaloga i protiv Dinama, ali su izgubili 2:0 i tako još nekoliko utakmica gdje je Osijek bio pun energije, ali nažalost sa samo dva ili tri boda na kontu. Uvukla se jedna nesigurnost, neki grč, nakon toga dolazi promjena trenera i cjelokupna nervoza koja se onda prelijeva na cijeli klub, na navijače, medije i tako dalje. Tako upadneš u jedan negativni vrtlog i momčad koja je, realno gledajući, kvalitetna — ako izuzmemo Dinamo i Hajduk, pa da čak stavimo tu negdje Rijeku malo iznad — mislim da je Osijek klub koji je objektivno imao kadar da može loviti četvrto mjesto. Ali na kraju se okrenula situacija da su se borili za ostanak, a još uvijek se bore.”