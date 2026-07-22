Legenda Derry Citjya za SK: ‘Rijeka je uvjerljivi favorit’

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Pred Rijekom je početak nove europske sezone, koja ove godine na Rujevici kreće u 2. pretkolu Konferencijske lige, u kojem ih očekuje okršaj s povijesnim sjevernoirskim klubom Derry Cityjem.

U najavi dvoboja, naš Denis Draganović razgovarao je s najboljim strancem u povijesti tog kluba i najboljim strijelcem prvenstva iz sezone 1988./89., Aleksandrom Krstićem. Nekadašnji nogometaš brojnih europskih klubova, a kasnije i iznimno uspješan menadžer koji je vodio karijere zvijezda poput El Hadjija Dioufa, Vincenta Candele i Stéphanea Dalmata, približio nam je bogat povijesni kontekst i mentalitet ovog sjevernoirskog kluba.

U drugom dijelu emisije za Sport Klub je govorio poznati sportski novinar Siniša Lončar koji analizirao aktualnosti u Rijeci. Osvrnuo se na kadrovsku situaciju u svlačionici i tijek ljetnog prijelaznog roka, istaknuvši pritom kako je povratak trofejnog trenera Matjaža Keka iznimno velika stvar i pravi potez za nastavak europskog puta Riječana.