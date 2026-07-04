Krušelj za SK o Biliću na klupi Hrvatske: ‘Kao da je već imao neki tihi dogovor’

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Slaven Bilić je prema medijskim nagađanjima postao prvi favorit za preuzimanje klupe Vatrenih nakon, još uvijek potencijalnog, odlaska Zlatka Dalića.

U emisiji Jutro SK kod našeg Josipa Juraja Pajvota gostovao je cijenjeni novinar Jutarnjeg lista Dražen Krušelj, koji je ponudio insajderske informacije o Biliću kao potencijalnom kandidatu za izborničku funkciju.

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“Otvorena je utakmica između Olića i Bilića, ali prema mojim informacijama vodstvo Saveza je ipak sklonije Biliću zbog iskustva. On je u ovom trenutku u najboljim godinama (58), ima puno iskustva i kao trener i kao izbornik”, rekao je Krušelj pa ispričao zanimljivost iz svog ranijeg intervjua s bivšim, a moguće i budućim, hrvatskim izbornikom:

“Kada sam radio intervju s njim imao je ponudu Češke. Pavel Nedved želio je doći po njega. Nekoliko mjeseci kasnije pojavila se priča oko Gane. Svjesno je on to odlagao, kao da je imao već neku vrstu tihog dogovora i da je znao što slijedi.”

Otkrio je i što misli o ‘podgrijavanju juhe’ i povratku na funkciju koju je Bilić držao od srpnja 2006. do lipnja 2012. godine.

“Ima potreban gard, kao i ‘man-management’, koji je još bitniji u reprezentaciji, nego u klubu. Zna stvoriti koheziju među igračima. Velike rekonstrukcije nisu potrebne, Dalić je napravio sve da nasljednik ima dobru bazu.”

U ostatku razgovora Krušelj je otkrio zašto smatra da je Luka Vušković nepotrebno pretvoren u žrtvenog janjca, ali zašto je Petar Sučić nasljednik Roberta Prosinečkog. Dao je svoj uvid u vjerojatne odlaske Luke Modrića i Zlatka Dalića te se osvrnuo na igre Matea Kovačića i uzroke zbog kojih nikada nije u potpunosti ostvario puni potencijal i predviđanja koja su ga svrstavala u moguće osvajače Zlatne lopte.