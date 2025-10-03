Komentatori SK-a: ‘Nakon nove pobjede Dinama, 15 bodova u EL je realna situacija’

Dinamo je u dva kola Europske lige upisao pobjedu protiv Fenerbahčea i Maccabija, a još jednu sjajnu predstavu Plavih u Bačkoj Topoli analizirali su naši komentatori Josip Juraj Pajvot i Bruno Roglić u novom izdanju Jutra SK. Poslušajte što su rekli!

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.

