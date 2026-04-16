Komentator SK-a: Ovo što je napravio Camavinga je neprihvatljivo, Stanišić je trenutno u top 5 bekova svijeta

Podijeli :

Komentator Sport Kluba Ivan Švajhler gostovao je kod Hane Cvijanović u Jutru SK. Tema je bilo napretek, pričalo se o isključenju Camavinge u utakmici Lige prvaka između Bayerna i madridskog Reala, kao i o ozljedi Stanišića u prvom dijelu. Švajhler je najavio polufinalne dvoboje i otkrio što nas čeka u završnici najelitnijeg klupskog nogometnog natjecanja.