Klub navijača Arsenala Hrvatska za SK: ‘Napunili smo skoro 4 busa za finale Lige prvaka’

Nogometna sezona u Europi je pri kraju, a jedna od najvećih tema je londonski Arsenal koji dva kola prije kraja Premier lige ima prednost od dva boda nad Manchester Cityjem. Osim toga, nalaze se u finalu Lige prvaka te će u Budimpešti 30. svibnja igrati protiv PSG-a, branitelja naslova. Povodom toga, u Sport Klub studio pozvali smo članove Kluba navijača Arsenala Hrvatska s kojima je Rafael Spajić razgovarao. Josip Karamarko i Ivan Ćužić otkrili su nam nešto o počecima KNA Hrvatska, svoje planove za Budimpeštu te su prokomentirali sezonu svog omiljenog kluba.

Kako je nastao Klub navijača Arsenala Hrvatska?

“Klub je nastao 2006. godine. Njih sedmero pratili su Arsenal, pratili su Premier ligu, ali najviše Arsenal koji su voljeli zbog Thierryja Henryja i cijele ekipe Invinciblesa, a i od ranije. Pa su došli na ideju osnovati udrugu navijača Arsenala u Hrvatskoj i tako je od pive u jednom kafiću došlo do toga da traže što im je potrebno za osnovati Klub navijača.

Krenuli su s dizajnom loga i onda su 2007. sve poslali Arsenalu. To je proces koji traje od šest mjeseci do godinu dana. Klub nas je službeno priznao 2007. i iduće godine će biti 20 godina otkad postojimo.”

Koliko je teško skupiti članove, koji je najveći izazov Kluba navijača?

“Najveći izazov na početku je bio približiti drugima da postoji jedan Klub navijača Arsenala. Liverpool, Chelsea, Manchester United, Inter su uvijek bili jaki u Hrvatskoj uz još neke klubove u Europi. Arsenal je tek započinjao i onda su osnovali forum Arsenal Croatia. Na forumu je bilo sve više aktivnih članova i onda je i Eduardo prešao u Arsenal pa je to još donijelo puno članova i te godine je bilo između 160 i 200 članova.

Otkad smo mi preuzeli Klub navijača od Martine 2020. godine je najizazovniji bio taj pad forme. Od 250 do 300 aktivnih članova smo pali na oko 50 pa se forum ugasio pa smo prešli na društvene mreže. Kasnije smo došli na Discord i sad imamo 500 aktivnih članova i oko tri i pol tisuće ukupnih članova kroz povijest.

Bilo je izazovno u tom padu i kako je krenula rasti forma počeli smo organizirati gledanja utakmica u kafiću na Knežiji. Od tad do danas gledamo skoro svaku utakmicu nas 20, a najviše nas je bilo 113. Bili smo također i VIP gosti Arsenalu 2024. godine kada smo upoznali i Bukaya Saku.

Svojim radom koji nije uvijek jednostavan i koji je volonterski uspijevamo napraviti ovo što danas radimo i da organiziramo put u Budimpeštu na finale Lige prvaka. Teško se boriti s društvenim mrežama i s Arsenalovim uputama.

Prije nismo imali standardno mjesto gledanja, snalazili smo se i zato se razvodnilo to članstvo. Na kraju smo našli kafić čiji je vlasnik predsjednika Kluba navijača, a on je s vremenom i postao navijač Arsenala.”

Koji su vam planovi za 20. godišnjicu Kluba navijača?

“Ima ih jako puno. Aktivno radimo na tome od Božića 2024. godine. Dvije godine unaprijed razmišljamo o lokaciji, na koji način ćemo to napraviti. Sad imamo i hotel, imamo DJ-a, program koji nećemo otkrivati, imamo i goste među kojima je i ambasador Engleske. Bit će zanimljivo, 20 godina će se proslaviti, riješili smo glavne stvari, skupljamo donacije i svaka čast članovima.”

Koji je plan za Budimpeštu?

“Tri autobusa su se napunila, četvrti se puni. Bit će genijalno. Kad smo krenuli s tim razmišljali smo da ćemo jedan napuniti sigurno, možda dva. Kad su krenuli prijave brojke su samo rasle. Od 70 prijava došli smo do 160 prijava i to nismo očekivali.

Plan je krenuti u sedam ujutro, biti u fan zonu. Karte su skoro nemoguće dobiti jer prednost imaju navijači koji imaju sezonske karte. Mi idemo u fan zonu, neki koji idu s nama imaju sezonske karte, ali ne znamo jesu li dobili kartu.

Nadam se da će biti dobar dan, dobra noć.”

