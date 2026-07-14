Karačić za N1: Modrić? Odužit će se Biliću i napraviti što se od njega traži

Podijeli :

Nogometni trener Branko Karačić u emisiji N1 analizirao je karijeru Slavena Bilića i dao svoja očekivanja od njegovog povratka u ulogu izbornika Hrvatske. Naglasio je da su sjajni dosezi Zlatka Dalića na klupi Vatrenih donijeli puno radosti Hrvatima, ali i da su za Bilića svojevrsni teret. Odgovorio je i na pitanje vrijedi li 'reciklirati' izbornika i znači li njegov povratak da nam nedostaje novih, mladih stručnjaka koji bi ušli u uži izbor. Otkrio je i da vjeruje da će se Luka Modrić odužiti Biliću i ostati u ulozi kapetana, ako novi izbornik to od njega zatraži.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u, te preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.