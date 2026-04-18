Jurčević za SK: Beljo je sigurno kandidat za Vatrene, ali evo zašto je upitno da će otići na SP

U završnici sezone SuperSport HNL-a, kada se vodi žestoka borba za trofeje, posebno je u fokusu Dion Drena Beljo i njegov impresivan golgeterski niz u dresu Dinama. Dinamov napadač u posljednja je četiri prvenstvena nastupa postigao čak 11 golova, uz tri hat-tricka, čime je srušio rekord koji je desetljećima držao Goran Vlaović iz sezone 1993./94., kada je zabio deset golova u četiri uzastopne utakmice. Takva forma dodatno je osnažila Dinamove ambicije u lovu na duplu krunu - naslov prvaka i osvajanje Kupa.

O aktualnoj situaciji u hrvatskom nogometu, Dinamovoj utrci za trofeje, ali i o kvalitetama Belje, koji svojim igrama nadilazi okvire domaćeg prvenstva, za Sport Klub govori Nikola Jurčević, bivši hrvatski reprezentativac i danas trener koji je angažiran u Hrvatskom nogometnom savezu kao tehnički savjetnik za mlađe uzraste. Iskusni nogometni stručnjak analizirao je može li upravo Beljo biti ključna figura završnice sezone i predvodnik Dinama prema još jednoj duploj kruni i je li se svojim igrama nametnuo izboniku Zlatku Daliću.

Prva tema je HNL, s naglaskom na Dinamo u kojem ste započeli svoju karijeru i koji ste vodili kao trener. U lovu su na još jedan naslov prvaka, a sad ih čeka derbi protiv Rijeke, s kojom uskoro igraju i finale Kupa. Iako sezona nije počela briljantno, zanima nas kako komentirate cijelu sezonu, s obzirom na to da je gotovo cijela momčad promijenjena?

“Kada pogledamo sadašnju situaciju, možemo reći da je to jedna vrlo dobra sezona. U Europi je to bilo solidno, prošlo se i dalje. Međutim, ispalo se, nažalost, od Genka i bilo je nekoliko dosta visokih poraza koji umanjuju tu neku krajnju ocjenu. Sve u svemu, mislim da je to bilo okej”, smatra Jurčević.

“Stvar je u tome što je Dinamo, kao što svi znamo, promijenio nekih 16, 17, 18 igrača. Stvorila se potpuno nova momčad. Naravno da je bilo u početku nekih problema i nije bilo lako sve to uigrati. Međutim, kako je vrijeme odmicalo, pogotovo u ovom drugom dijelu prvenstva, Dinamo sve bolje i suvereno kroči prema naslovu prvaka. Mislim da je onaj neki ključni trenutak bio kada su u zimi uspjeli malo prorijediti kadar. Otišli su neki igrači koji su, u biti, imali dosta dobru kvalitetu. Međutim, previše igrača koji su bili u momčadi, a nisu bili baš zadovoljni, malo su stvarali probleme Kovačeviću u dnevnom radu.”

“Naravno, tu ne mislimo na neke incidente, ali igrači nisu bili zadovoljni svojom minutažom i njemu nije bilo lako odlučiti kome će dati tu priliku. Vidjeli smo kada su ti igrači napustili klub, neki igrači su definitivno, kako da se izrazim, prodisali. Dinamo sada stvarno igra uvjerljivo. Čini mi se da imaju neki prosjek od četiri gola po utakmici. Mislim da su na pravom putu da dođu do šampionske titule bez problema.”

Uz naslov prvaka koji love, moguće je da osvoje i duplu krunu jer ih 13. svibnja čeka finale Kupa protiv Rijeke u Osijeku na Opus Areni. Jedan od onih koji je prodisao, odnosno proigrao, svakako je Dion Drena Beljo. Mnogi su bili skeptični kada je dolazio. Kako vi, kao trener, vidite uspon Belje koji u posljednjim utakmicama ruši rekorde?

“Ako me već pitaš o trenerskom poslu, u ovom trenutku radim u HNS-u kao tehnički savjetnik mladih reprezentacija i jako mi je dobro u toj ulozi, pratim sve utakmice naših mladih selekcija. Jako dobru suradnju imam s Pletikosom i Krpanom, tako da sam jako zadovoljan, ali naravno da uvijek postoji ili čuči neki trenerski gen, tako da ćemo vidjeti što će donijeti budućnost.”

“Dion Drena Beljo vas zanima? Ja Belju pratim cijelu ovu sezonu, a pratio sam ga i prije, možda ne tako intenzivno. On je sada, u zadnja dva mjeseca, stvarno, da se tako izrazim, eksplodirao u pozitivnom smislu. Vidi se da je vratio samopouzdanje, vidi se jedan puno bolji govor tijela, vidi se jedna pozitivna energija. Sve ono što mu je falilo u prvom dijelu prvenstva, kada je bio, prvo, novi igrač, drugo, mislim da je stalno osjećao Kulenovića, koji je također igrao jako dobro. Nije se mogao do kraja osjećati kao standardni, neprikosnoveni centarfor, nego bi neke utakmice možda i počeo s klupe za rezerve, nekad bi izlazio u poluvremenu ili u 60. ili 65. minuti. Vidjelo se da to nije pravi Beljo.”

Jurčević nastavlja:

“Međutim, onog trenutka kada je dobio to samopouzdanje, kada je dobio tu minutažu da ne mora strepiti hoće li izaći iz igre nakon nekog vremena te kada je Kulenović otišao u Italiju, vidi se da je Beljo stvarno odigrao sjajnih desetak, petnaest utakmica. Čini mi se da ima tri hat-tricka, što dovoljno govori koliko je moćan postao. No, ono što je jako bitno, mislim da on još uvijek ima prostora za napredak. On je upravo u ovih nekoliko mjeseci napredovao i pokazuje da je pravi golgeter. Vidjeli smo i na zadnjoj utakmici da je zabio sjajan gol glavom i mislim da i u tom dijelu još može napredovati. Isto tako, sve više je u duel-igri kada je okrenut leđima, gradi se, razigrava suigrače, tako da je on igrač koji još može puno toga dobroga donijeti Dinamu ako nastavi ovim putem. Ali naravno, za njega će oni pravi testovi ponovno doći u sljedećoj sezoni kada vidimo Dinamo u tim europskim utakmicama i tada ćemo dobiti onaj pravi dojam može li iskoračiti na taj internacionalni nivo.”

Igrali ste godinama kao napadač u inozemstvu i imate iskustvo igranja u hrvatskoj reprezentaciji. Ima li Beljo tu kvalitetu da uskoro uđe na popis hrvatske nogometne reprezentacije, možda čak i za ovo Svjetsko prvenstvo? Znamo kakva je konkurencija u napadu. Tu su Matanović, Musa, Kramarić te, naravno, Budimir?

“Da, tu je i Ivanović. Ja bih rekao ovako, mislim da je on svojim nastupima u zadnjih nekoliko mjeseci najavio kandidaturu. Znači, sasvim sigurno, on je sada ušao u krug tih pet-šest centarforova, a među njima bih možda rekao, kada bi bio potpuno zdrav i fit, i Bruno Petković. Dakle, konkurencija je jako velika, a neki igrači su si napravili određeni kredit svojim igrama u reprezentaciji. Mislim da je Beljo sasvim sigurno jedan legitimni kandidat za hrvatsku reprezentaciju u budućnosti, a hoće li to biti sada, za Svjetsko prvenstvo, teško mi je reći.”

“Na prvi pogled mi se čini ipak manje izglednim i to upravo iz ovog razloga koji sam spomenuo. Ako pogledamo, tu su Budimir i Matanović kao neka prva opcija i oni su golgeterski raspoloženi u španjolskoj, odnosno njemačkoj ligi. Plus, ovi igrači koje smo naveli također imaju dosta zapaženih nastupa. S druge strane, oni su već aklimatizirani u reprezentaciji tako da je upitno hoće li Beljo dobiti tu priliku za Svjetsko prvenstvo. Pogotovo u kontekstu što više nema puno prijateljskih utakmica ili vremena za neko debitiranje ili slično.”

Neovisno o tome hoće li biti dijelom reprezentacije na SP-u, Beljo će prije ili kasnije ući među Vatrene, drži Jurčević.

“Ali vidjet ćemo, to je sigurno uloga izbornika Dalića. Po meni se ni Beljo ne bi trebao toliko time opterećivati, nego samo neka nastavi ovim putem, pogotovo ako bude ovako golgeterski raspoložen i dođe do ove brojke, čini mi se, na više od 30 golova u sezoni. I naravno, što je najvažnije, ukoliko tu golgetersku formu potvrdi europskim utakmicama, sasvim sigurno da negdje u budućnosti može biti centarfor reprezentacije. Ali to ovisi o njemu. Ako pričamo o nekom sadašnjem vremenu, teško je davati neke ozbiljne prognoze.”

U ostatku intervjua, koji možete pogledati u prilogu, Jurčević je govorio pohvalno i o igraču Dinama Luki Stojkoviću, kojeg uživa gledati i za kojeg smatra da ima potencijala za hrvatsku reprezentaciju.

Tema je bio i Hajduk, koji čeka naslov prvaka od 2005. godine, a Jurčević je izložio svoje mišljenje o tome koji su razlozi posrtanja kluba iz Splita i što misli o treneru Garciji.

Govorio je i o Rijeci, koja je ostavila vrlo dobar dojam u Europi, ali je u HNL-u ostavila nešto slabiji dojam, kao i o Osijeku, koji se ove sezone našao u velikim problemima i čak došao u situaciju da se bori za ostanak u ligi.

