Jerko Leko za SK: ‘Brazil? Ta utakmica će nam doći kao šlag na kraju’

Nakon pobjede hrvatske nogometne reprezentacije nad kolumbijskom nogometnom reprezentacijom (2:1) u Orlandu, u kojoj su Vatreni još jednom pokazali karakter preokretom nakon ranog šoka, dojam je dodatno dobio na težini uoči novog velikog ispita protiv brazilske nogometne reprezentacije. Pogodak Jhona Ariasa već u drugoj minuti nije poremetio momčad, koja je odgovorila preko Luke Vuškovića i Igora Matanovića te upisala prvu pobjedu u povijesti protiv Kolumbije.

Upravo o toj utakmici, ali i o širem kontekstu igre i potencijala reprezentacije uoči ogleda s Brazilom, za Sport Klub govorio je Jerko Leko, bivši hrvatski reprezentativac i danas nogometni analitičar, koji je ponudio svoj pogled na reakciju momčadi, ključne pojedince i ono što slijedi u nastavku ovog reprezentativnog ciklusa.

Na pitanje kako je vidio utakmicu protiv Kolumbije, Leko je za Sport Klub rekao:

“Novi sustav i malo je bilo, po mojem mišljenju, deset minuta malo nesigurno. Uvijek kad imaš tog igrača više u obrani, nekada je dobro, a nekada opet fali jedan u sredini pa treba malo vremena dok se to posloži. Mislim da smo djelovali dobro. Taj početak mi je bio malo nesiguran, ali kasnije, kako je utakmica išla dalje, bili smo i bolji, malo su se pohvatali Erlić, Pongračić i Vušković i mislim da smo djelovali dobro. Taj gol koji smo primili rano i odmah se vratili, mislim da je dao malo na mirnoći. Kako je utakmica odmicala, bili smo sve bolji.”

Kako vi kao nogometni trener komentirate novi sustav 3-5-2 i koliko je teško prijeći s formacije u kojoj su četiri u zadnjoj liniji na takav sustav?

“Razlika je to, pogotovo na tim stoperskim pozicijama. Stoperi, kad su dvojica, znaju da imaju svaki beka pored sebe, da treba biti zadnji vezni blizu, a kad su trojica to je neka lažna sigurnost. Gledamo fazu obrane, trojica smo tu blizu, nekad se taj prostor čini kraći, a zapravo je nespretnije jer moj igrač je tu. Dakle, to treba uigravati i zato je dobra takva utakmica, ali ne vjerujem da će nam to biti forsirani sustav koji ćemo igrati. No, sigurno će ga Dalić koristiti, zato ga je i probao.”

Sad ćemo vidjeti kako će to izgledati protiv Brazila, također se utakmica igra u Orlandu. Poznato je da Brazil vodi Carlo Ancelotti, kojeg ste puno pratili dok je vodio Real Madrid?

“Iskreno, nisam uspio uhvatiti utakmicu s Francuzima, vidio sam samo rezultat i baš me zanima kako će izgledati Brazil protiv nas. Bilo je dosta kritika koje je Ancelotti igrače pozvao i da je neke malo zaobišao. Tako da ćemo imati priliku uvjeriti se u snagu Brazila, a ta utakmica će nama, nakon ove Kolumbije, doći kao šlag na kraju. Mislim da ćemo biti u vjerojatno puno drugačijem sastavu nego protiv Kolumbije, da vidimo što možemo i mislim da će nam ova pobjeda protiv Kolumbije biti dobar zalog i za utakmicu s Brazilom.”

U ostatku razgovora, koji možete pogledati u videu iznad teksta, 35-godišnji Leko, koji radi kao trener juniora u Dinamu, još se dotakao očekivanja od Hrvatske na Svjetskom prvenstvu, pripremne utakmice protiv Slovenije koju vodi njegov prijatelj Boštjan Cesar, a poseban tema bili su Luka Modrić i njegova karijera te 19-godišnji Luka Vušković koji je sve oduševio.

