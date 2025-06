Jakirović komentirao Miškovićevu izjavu za SK: ‘Gledao sam, možda je to ego…’

Podijeli :

Trener Sergej Jakirović reagirao je na izjave predsjednika Rijeke Damira Miškovića u intervjuu koji je dao za Sport Klub.

Mišković je našem Josipu Juraju Pajvotu nedavno poručio da Jakiroviću zamjera način na koji je otišao iz kluba.

“Vidio sam ga u Zagrebu. Ma sve te stvari prođu. Što bi ja sad trebao reći zbog navijača da nisam u kontaktu s njim? Zamjeram mu u smislu kako se to desilo. To nije promijenilo moje mišljenje o njemu kao treneru. Ovo drugo uopće nije bitno. Sport je to, svatko ide na bolje i to je meni shvatljivo, to je meni razumljivo, samo sam ja naviknut na drugačiji način da se to raskine. Da mi je on rekao ja bih mu dao otkaz pa neka bude da sam mu ja dao otkaz. Ali dobro, gotovo je to”, rekao je Mišković o Jakiroviću.

Osvrnuo se na to Jakirović u razgovoru za Germanijak.

“Gledao sam, nemam što komentirati. Možda je stvar ega. Bilo je puno sličnih situacija, pa se nije tako dočekalo na nož, ali nemam problem, više to utječe na moju okolinu. Ja filtriram informacije koje želim, a ne one koje mi se nameću. Znaš, puno se pričalo o karmi i sličnim glupostima, ali znakovito je da sam na Rujevici s Dinamom uzeo prvenstvo i riješio Kup. Gdje je tu ta karma?”, rekao je pa dodao:

“Mi smo ti koji odlučujemo o svemu. Ljudi oko nas? Maknimo se od negativnih utjecaja, konzumirajmo samo ono što nas ispunjava i čini sretnima.”

