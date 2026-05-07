Ivković za SK: PSG-u je suđen nepostojeći penal, Bayernu nije i to je odlučilo susret

Nakon odigranih polufinalnih dvomeča u Ligi prvaka između Arsenala i Atletica iz Madrida te PSG-a i Bayern Munchena saznali smo finaliste najvećeg europskog nogometnog natjecanja. To će u Budimpešti biti Arsenal i PSG. Povodom toga u studiju smo pozvali Ivana Ivkovića, komentatora Sport Kluba, koji je prokomentirao obje uzvratne utakmice i najavio finale.
“Moglo je biti više golova jer je broj udaraca bio skoro isti. Vratari su bili raspoloženiji, a pucači manje raspoloženi. Isto tako u prošlom susretu suđen je jedan dvojbeni jedanaesterac, ovaj put nije suđen. Isto tako, nije realno očekivati onakvu ofenzivnu rapsodiju u obje utakmice i da će napadači biti toliko raspoloženi.”
Dotaknuo se potom i te dvojbene odluke za koje je rekao:
“Jednima je suđen nepostojeći penal, drugima nije i to je po meni na kraju presudilo.”
Ivković je pričao i o drugom dvomeču između Arsenala i Atletica, a dotaknuo se i činjenice da europski nogomet nema jednu dominantnu momčad kao nekoć.
