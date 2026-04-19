Ivanušec za SK najavio derbi PAOK-a i AEK-a: Želimo pobijediti zbog Lucescua

U nedjelju od 19 sati se u Ateni na Allwyn Areni igra veliki grčki derbi između AEK-a i PAOK-a. U oba kluba hrvatska ima svoje adute. U domaćem AEK-u igraju Domagoj Vida i Robert Ljubičić dok su u Solunu Dejan Lovren i Luka Ivanušec. Upravo je Ivanušec s našim Denisom Dragonovićem najavio veliki derbi u grčkoj Superligi. Dotaknuo se i smrti Mircee Lucescua koji je ujedno i otac njegov trenera u PAOK-u Razvana Lucescua. AEK je trenutačno vodeći na tablici sa 63 boda, a PAOK eventualnom pobjedom može doći na -2 jer sada imaju 58 bodova. Taj veliki derbi možete gledati na Sport Klubu!

