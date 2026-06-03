Igrač Osijeka o Kolumbiji za SK: Igramo na domaćem terenu, neka nas se svi čuvaju

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Hrvatska reprezentacija u lovu je na novo čudo, na treću uzastopnu medalju sa svjetskih prvenstava. Naš Denis Draganović u Mundijal Specijalu razgovarao je s 48 gostiju koji su predstavili sve reprezentacije koje će se natjecati ove godine na SP-u u Kanadi, Meksiku i SAD-u. O Kolumbiji nam je pričao igrač iz SNHL-a

David Mateo Mejia, nogometaš Osijeka otkrio nam je što mogu učiniti njegovi sunarodnjaci na predstojećem Svjetskom prvenstvu.

Što misliš o skupini u kojoj je Kolumbija? Kao što sam rekao u uvodu, ovo je sedmi put da Kolumbija igra na Svjetskom prvenstvu, a samo ste jednom stigli do polufinala. Što misliš o ovoj generaciji kolumbijskih igrača i skupini u kojoj su Uzbekistan, Demokratska Republika Kongo i Portugal?

“Mislim da su u ovoj skupini, u ovom trenutku, mnogi naši igrači na uistinu visokoj razini. Većina ih igra u ligama petice, i to s jako dobrom minutažom i brojem utakmica. Mislim da zajedno čine uistinu dobru i konkurentnu momčad. Imamo natjecateljsku skupinu na Svjetskom prvenstvu, počevši od Portugala s Cristianom Ronaldom, pa preko Uzbekistana i Konga. Mislim da moramo krenuti silovito od samog početka i svima pokazati da želimo taj naslov.”

Što misliš o izborniku Néstoru Lorenzu? On je bivši igrač Boca Juniorsa, ali kao trener nije pretjerano poznat u svjetskim razmjerima. Što misliš o Lorenzu i kako ga doživljavaju kolumbijski navijači, mediji i općenito javnost?

“Mislim da je on uistinu dobar trener jer posjeduje onaj prepoznatljivi argentinski DNK – voli čvrstu igru, duele i agresivnost. Mnogi ljudi to ne znaju, ali on je bio pomoćni trener Joséu Néstoru Pékermanu, koji je vodio Kolumbiju na Svjetskom prvenstvu 2014. kada smo stigli do četvrtfinala, kao i 2018. godine. Dakle, uvijek je bio tu negdje. S njim je Kolumbija pružala uistinu sjajne partije, a sada je glavni izbornik. Prošle smo godine igrali i finale Cope Américe, tako da vjerujem da će pod vodstvom Néstora Lorenza ovo Svjetsko prvenstvo proći jako dobro.”

Svi dobro znamo Luisa Díaza i Jamesa Rodrígueza, ali tko bi po tvom mišljenju mogao biti “skriveni adut” (dark horse) u kolumbijskoj momčadi? Prema mom mišljenju, to bi mogao biti Ricardo Ríos. Igra na tvojoj poziciji i sjajan je igrač Palmeirasa. Još uvijek je mlad.

“Slažem se s tobom. I ja bih izabrao Ricarda Ríosa. On je još uvijek relativno mlad, ali je već doživio mnogo važnih trenutaka na visokoj razini. Mislim da je uistinu odličan igrač. Ima nevjerojatnu energiju, može trčati svih 90 minuta i izuzetno je jak u duelima. Također zna igrati s loptom, pa mislim da na ovom Svjetskom prvenstvu može dati jako puno ovoj reprezentaciji.”

Ovdje u Hrvatskoj svi obožavaju Modrića. Tko je broj jedan za kolumbijske navijače? Je li to Luis Díaz ili James Rodríguez?

“Mislim da je to u ovom trenutku Luis Díaz. On je trenutačno najbolji igrač Kolumbije i igra na najvišoj razini. Zabio je dva gola protiv Real Madrida u Ligi prvaka, tako da ga u Kolumbiji trenutačno svi obožavaju.”

Kada se spomenu Kolumbija i Svjetsko prvenstvo, svima nam prva misao u glavi bude René Higuita. Što misliš o Renéu? Bio je spektakularan, odradio je čudesan posao na tom Svjetskom prvenstvu i na neki način promijenio samu poziciju vratara.

“On je bio potpuno netipičan vratar. Svima je bio strašno zanimljiv jer je bio pionir među vratarima koji izlaze naprijed, pucaju slobodne udarce, izvode jedanaesterce i uzimaju loptu kako bi driblali ravno iz svog kaznenog prostora. To je bilo nešto sasvim drugačije i izuzetno atraktivno. Ostvario je uistinu veliku karijeru u Kolumbiji. On je kod nas živa legenda i uživa golemo poštovanje u cijeloj zemlji.”

Kakva situacija vlada u Kolumbiji kada reprezentacija igra na Svjetskom prvenstvu? U Hrvatskoj svi potpuno polude kada igra reprezentacija. Kako to izgleda kod vas?

“Ma sigurno je isto kao i u Hrvatskoj. Možda čak i malo luđe zbog samog mentaliteta ljudi. Imamo znatno brojniju populaciju nego Hrvatska, ali strast je slična. Također, s obzirom na to da se Svjetsko prvenstvo igra u Sjedinjenim Američkim Državama, Meksiku i Kanadi, mislim da će na svakoj utakmici Kolumbije barem 70% stadiona biti ispunjeno našim navijačima. To će nam biti ogroman vjetar u leđa.”