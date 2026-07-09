Hrvatski trener za SK o Norveškoj: ‘Podsjećaju me na nas 1998. godine, Haaland je kao Šuker’

Podijeli :

Jedno od najvećih iznenađenja Svjetskog prvenstva je reprezentacija Norvške koja na krilima Erlinga Haalanda igra najbolji turnir u povijesti. Pobjedom protiv Brazila izborili su četvrtfinale gdje će igrati protiv Engleske. Povodom toga, u goste smo pozvali Marija Jovića, hrvatskog trenera koji radi u Norveškom nogometnom savezu. Slavonac je bio pomoćni trener norveških klubova (Follo FK, Moss, Drobak-Frogn, Stabaek II, Fredrikstad) dok je u Danskoj bio pomoćnik Ivana Preleca u Vejleu. Hrvatski trener je našem Denisu Draganoviću govorio o norveškom nogometu gdje je posebno nahvalio norveški sustav. Također je na kraju govorio o njihovoj reprezentaciji koju je usporedio s Hrvatskom 1998. godine, a Erlinga Haalanda usporedio je s Davorom Šukerom te je rekao da su to napadači koji mogu zabiti bilo kojoj momčadi. Susret Norveške i Engleske igra se 11. srpnja u Miamiju s početkom u 23 sata po hrvatskom vremenu.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u, te preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.