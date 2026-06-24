Hrvatski navijači iz Toronta: ‘Nećemo u Philadelphiju, ali bit će nas 15 tisuća u parku’

Podijeli :

Hrvatska je u drugom kolu Svjetskog prvenstva s 1:0 bila bolja od Paname te je tako osigurala minimalno treće mjesto. Na licu mjesta u Torontu bio je i naš Vedran Babić koji je pronašao hrvatski dvojac koji žive u Oakvilleu blizu Toronta. Izjavu su mu dali Dragan i njegova snaha. Dragan je pričao o tome kako je bio zabrinut nakon prvog poluvremena zbog puno grešaka, a njegova snaha istaknula je kako joj je Ivan Perišić najdraži. S tim se složio i Dragan koji je rekao da najviše voli kad Perišić dobije loptu na krilu. Nakon toga su upitani hoće li ići u Philadelphiju na treću utakmicu protiv Gane, no na to su rekli da neće. Ipak, u Mississaugi će biti organizirano gledanje Hrvatske te je Dragan rekao da će ih biti između 10 i 15 tisuća.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u, te preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.