Hodoba za SK: Ne veseli me što Hrvatska otvara SP protiv Engleske

U najnovijem izdanju emisije "JutroSK" naš Josip Juraj Pajvot ugostio je kolegu sa Sport Kluba Ivana Hodobu, koji je analizirao dosadašnji tijek Svjetskog prvenstva i osvrnuo se na najzanimljivije utakmice odigrane u prvim danima turnira.
Za kraj razgovora Pajvot i Hodoba osvrnuli su se i na reprezentaciju Bosne i Hercegovine, koja je u prvom kolu odigrala 1:1 protiv jednog od domaćina turnira, Kanade.
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