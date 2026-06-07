Hodoba najavio Maroko na SP-u: Snažni su, ali se precjenjuju i pritisak je nakon Katara postao nesnošljiv

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Stručni sukomentator za reprezentaciju Maroka našem Denisu Draganoviću bio je također naš, Ivan Hodoba. Hodoba je usko povezan uz ovu sjeverno-afričku državu pa je pravi sugovornik za prokomentirati šanse četvrtoplasirane zemlje s posljednjeg Svjetskog prvenstva u Kataru.

Maroko je na prošlom SP-u postao i prva afrička reprezentacija koja je došla do polufinala i borbe za medalju.

Iza njih je i buran Afrički kup nacija kojeg su izgubili/ pobijedili za zelenim stolom protiv Senegala.

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Maroko je sedmi put na Svjetskom prvenstvu, koliko mogu? Prije toga komentar na AFCON?

“Nakon tog AFCON-a ostao je gorak okus. Uvjeti su bili savršeni, nikada bolji. Ostala je velika mrlja i farsa u finalu. Oni su osvojili, iako nisu bili bolji od Senegala. “

Kako je Brahim Diaz u Maroku prošao nakon promašenog kaznenog udarca?

“Polarizirano, neki su ga krivili, neki ne. Nije ispao preveliki Pedro, bila je to ipak posebna utakmica i posebna farsa. Sigurno mu nije bilo lako…”

Kako komentiraš smjenu izbornika, nesvakidašnji potez pred SP?

“Čudno, da. Bio je bivši izbornik pod velikim pritiskom. Porasli su im apetiti, mogao se izvući jedino osvajanjem AFCON-a. Nezdrava klima, čovjek je potpisao rekordan uspjeh. Teško će novi izbornik to ponoviti…”

Brazil, Škotska i Haiti. Gotovo identična skupina kao i 1998. godine. Kako vidiš snage u toj skupini, koliko može Maroko?

“Maroko je dobar, možda ne toliko koliko oni sami za sebe misle, ali su jaki. Imaju talenta, imaju snage i pojedince. Nisu sami vrh, imaju samo Hakimija od ekstra klasa. Obrana im je tanka, vidjelo se to na AFCON-u. Nedostaje im i centarfor, a snaga je kao i kod Hrvatske u sredini. Skupina je teška, Brazil je apsolutni favorit, nema se tu što reći. Škotska je zanimljiva, ali za nijansu slabiji od Maroka. Haiti je tu autsajder, rasterećeni.”

“Maroko je u Kataru imao savršene uvjete, puno navijača, a i kultura im je odgovarala. Pritisak je zaista ogroman, Dalić niti blizu nema takav. Apetiti su ogromni, posebno jer SP 2030. dolazi u tu zemlju. Imaju kvalitete, vidjet ćemo kako će izbornik to posložiti. Nemam previše informacija o njemu. Jaki su, ali oni se precjenjuju, to je sigurno. Dobili su Portugal, dobili su Španjolsku, ali brzo su poletjeli.

Mogao bi im se dogoditi i jedan hladan tuš, mislim da ne spadaju u sami vrh svjetskog nogometa.”

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